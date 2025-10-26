Tip dana

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

26. 10. 2025. u 10:00

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за недељу нашег познатог типстера

FOTO: Predrag Mitić/Katarina Mihajlović

Nedelja

15.00 Arsenal – K. Palas 1 (1,43)

16.15 Real – Barselona 1 (2,02)

16.30 Lozana – Bazel2 (2,00)

17.30 Gornjik – Jagielonija 1 (2,10)

Ukupna kvota: 12,13

