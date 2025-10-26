ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Nedelja
15.00 Arsenal – K. Palas 1 (1,43)
16.15 Real – Barselona 1 (2,02)
16.30 Lozana – Bazel2 (2,00)
17.30 Gornjik – Jagielonija 1 (2,10)
Ukupna kvota: 12,13
