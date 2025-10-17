KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar
BELGIJA 1
20.45 STANDARD - ANTVERPEN 1 (sa 2,30 na 2,15)
LIGA ŠAMPIONA - AFRIKE
16.00 MONASTIR - KABILJE 1 (sa 2,20 na 1,80)
AUSTRIJA 2
18.00 AUSTRIJA - STRIPFING 2 (sa 2,75 na 2,30)
BELGIJA 2
20.00 OLIM. ŠARLROA - EUPEN 2 (sa 1,80 na 1,70)
ČEŠKA 2
17.30 OPAVA - USTI 1 (sa 2,00 na 1,85)
FRANCUSKA 2
20.00 TROJA - BASTIJA 1 (sa 1,95 na 1,83)
