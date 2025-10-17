Tip dana

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

Ivan Dobrilović

17. 10. 2025. u 11:42

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar

Foto: Profimedia

BELGIJA 1

20.45 STANDARD - ANTVERPEN 1 (sa 2,30 na 2,15)

LIGA ŠAMPIONA - AFRIKE

16.00 MONASTIR - KABILJE 1 (sa 2,20 na 1,80)

AUSTRIJA 2

18.00 AUSTRIJA - STRIPFING 2 (sa 2,75 na 2,30)

BELGIJA 2

20.00 OLIM. ŠARLROA - EUPEN 2 (sa 1,80 na 1,70)

ČEŠKA 2

17.30 OPAVA - USTI 1 (sa 2,00 na 1,85)

FRANCUSKA 2

20.00 TROJA - BASTIJA 1 (sa 1,95 na 1,83)

