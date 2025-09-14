Tip dana

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

14. 09. 2025. u 09:00

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за недељу нашег познатог типстера

Foto: Profimedia

Nedelja

16.00 Nordsjeland – Midtjiland 2 (2,03)

16.30 Elfsborg – Malme 2 (2,07)

18.30 Hihon – Burgos 1 (2,10)

19.15 St. Truden – Vesterlo 1 (2,10)

Ukupna kvota: 18,53

