Tip dana

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede

Ivan Dobrilović

06. 08. 2025. u 10:37

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar

Foto: Profimedia

KVALIFIKACIJE ZA LŠ

17.00 KAJRAT - SLOVAN 1 (sa 2,60 na 2,35)

KVALIFIKACIJE ZA LE

20.45 RIJEKA - ŠELBURN 1 (sa 1,33 na 1,22)

AFRIČKO PRVENSTVO

16.00 BURKINA FASO - CENTRALNOAFRIČKA R. 1 (sa 2,25 na 1,97)

FINSKA 3

17.30 JIVASKILA - EPS 1 (sa 1,75 na 1,53)

17.30 MIKELI - ATLANTIS 1 (sa 1,70 na 1,50)

NORVEŠKA 2

19.00 ŠEJD - MJONDALEN 1 (sa 1,95 na 1,80)

