KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar
KVALIFIKACIJE ZA LŠ
17.00 KAJRAT - SLOVAN 1 (sa 2,60 na 2,35)
KVALIFIKACIJE ZA LE
20.45 RIJEKA - ŠELBURN 1 (sa 1,33 na 1,22)
AFRIČKO PRVENSTVO
16.00 BURKINA FASO - CENTRALNOAFRIČKA R. 1 (sa 2,25 na 1,97)
FINSKA 3
17.30 JIVASKILA - EPS 1 (sa 1,75 na 1,53)
17.30 MIKELI - ATLANTIS 1 (sa 1,70 na 1,50)
NORVEŠKA 2
19.00 ŠEJD - MJONDALEN 1 (sa 1,95 na 1,80)
MILIONI DOLARA SU RAZLOG: Novak Đoković se "seli" u Saudijsku Arabiju
NAJNOVIJE vesti vezane za Novaka Đokovića stižu samo dva dana posle njegovog odustajanja.
06. 08. 2025. u 15:41
"DELIJE" U POLjSKOJ: Policija i van stadiona imala "posla" pred Leh Poznanj - Crvena zvezda! (VIDEO)
Leh Poznanj i Crvena zvezda igraju danas prvi meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a vi ste mogli uživo da tokom čitavog dana pratite i šta se u Poljskoj dešava vezano za "delije", jer su navijači Zvezde i domaćeg Leha bili u centru pažnje evropske tifo-javnosti.
06. 08. 2025. u 19:35 >> 19:35
TRAMP BLOKIRA MILIJARDE DOLARA JEDNIM POTEZOM? Iz osvete radi nešto što će šokirati naciju
Najnovije vesti iz Sjedinjenih Američkih Država prilično su iznenadile tamošnje ljubitelje sporta. Ali i mnoge širom sveta.
06. 08. 2025. u 13:25
