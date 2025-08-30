Tip Asova

ŽARKO UDOVIČIĆ: Presudiće napadači Termalike

Žarko Urošević

30. 08. 2025. u 13:00

* Tipuje parove poljskog šampionata

ЖАРКО УДОВИЧИЋ: Пресудиће нападачи Термалике

TERMALIKA – KORONA 1

Zaglebje – Pjast 0-2

GORNjIK – MOTOR 1

Jagielonija – Lehija X2

Leh – Viđev Lođ 1

Krakovija – Legija 0-2

Pogon – Rakov X

Termalika i Korona imaju potpuno isti skor – 2 2 2. Ipak, domaćin je bolji, pogotovo ima kvalitetnije napadače, jedinica je sigurica.

„Kandidujem“ i keca na Gornjik. Ddeluje mi da je Motor, koji je četiri kola bez pobede, bezopasan.

