ŽARKO UDOVIČIĆ: Presudiće napadači Termalike

Košarkaška reprezentacija Srbije je, teže nego što su mnogi očekivali, uz isključenje Filipa Petruševa na samom startu, pobedila Portugal u 2. kolu Evrobasketa. Zbog same igre i celokupnih dešavanja, uključujući tu i odsustvo povređenog kapitena Bogdana Bogdanovića, konačan rezultat (80:69) je ostao u drugom planu, i to pred najkraći odmor koji će "orlovi" imati na ovom šampionatu. Oni već u subotu od 17 igraju protiv domaćina u Rigi, selekcije Letonije, koja je osokoljena dramatičnom pobedom nad Estonijom.