ŽARKO UDOVIČIĆ: Presudiće napadači Termalike
* Tipuje parove poljskog šampionata
MOJ TIP
subota,
TERMALIKA – KORONA 1
Zaglebje – Pjast 0-2
GORNjIK – MOTOR 1
nedelja,
Jagielonija – Lehija X2
Leh – Viđev Lođ 1
Krakovija – Legija 0-2
Pogon – Rakov X
Termalika i Korona imaju potpuno isti skor – 2 2 2. Ipak, domaćin je bolji, pogotovo ima kvalitetnije napadače, jedinica je sigurica.
„Kandidujem“ i keca na Gornjik. Ddeluje mi da je Motor, koji je četiri kola bez pobede, bezopasan.
Komentari (0)