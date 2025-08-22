SILVIJU BALAĆE: UTA „ljuta“ zbog stečaja

* Bivši fudbaler Politehnike, tipuje parove Rumunije 1

MOJ TIP

petak,

UTA – UNIREA S. 1

Metaloglobus – Rapid 2

subota,

Botošani – Čiksereda 1

U. Kluž – Dinamo 1X

nedelja,

Ocelul – Kluž 2

UNIVER. KRAJOVA – PETROLUL 1

FKSB – Arđeš 1

ponedeljak,

Hermanštat – Farul 2

UTA je pred stečajem, ali za trenera ima Mihalča, stručnjaka sa bogatim iskustvom, kome neće biti problem da svoje igrače „zaštiti“ i motiviše za okršaj sa Unireom. Jedinica ne bi smela da izostane i sa meča u Krajovi jer Univerzitatea ima bolji tim od Petrolula.

Velikani FKSB i Kluž su pali u donje deo tabele i krajnje je vreme da se ovaj dvojac pokrene.