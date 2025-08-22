SILVIJU BALAĆE: UTA „ljuta“ zbog stečaja
* Bivši fudbaler Politehnike, tipuje parove Rumunije 1
MOJ TIP
petak,
UTA – UNIREA S. 1
Metaloglobus – Rapid 2
subota,
Botošani – Čiksereda 1
U. Kluž – Dinamo 1X
nedelja,
Ocelul – Kluž 2
UNIVER. KRAJOVA – PETROLUL 1
FKSB – Arđeš 1
ponedeljak,
Hermanštat – Farul 2
UTA je pred stečajem, ali za trenera ima Mihalča, stručnjaka sa bogatim iskustvom, kome neće biti problem da svoje igrače „zaštiti“ i motiviše za okršaj sa Unireom. Jedinica ne bi smela da izostane i sa meča u Krajovi jer Univerzitatea ima bolji tim od Petrolula.
Velikani FKSB i Kluž su pali u donje deo tabele i krajnje je vreme da se ovaj dvojac pokrene.
