U susret Svetskom forumu u Azerbejdžanu: Vranje domaćin Nacionalnog urbanog foruma

TRINAESTI Svetski urbani forum održaće se od 17. do 22. maja u Bakuu, Azerbejdžan. Tim povodom, u Vranju će 23. i 24. aprila biti organizovan Nacionalni urbani forum.

Nacionalni urbani forum organizuju Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, Grad Vranje, Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, u partnerstvu sa Kancelarijom rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Srbiji, Programom Ujedinjenih nacija za naselja – UN Habitatom, Svetskom bankom, Švajcarskom organizacijom za ekonomsku saradnju i Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ).

Nacionalni urbani forum ima višestruku ulogu: on nije samo platforma za razmenu znanja i iskustava, već i važan mehanizam za koordinaciju različitih aktera u pripremi za nastup na Svetskom urbanom forumu. Kroz ovaj proces, nacionalni prioriteti se artikulišu, usaglašavaju i pozicioniraju u širem, globalnom kontekstu urbanih politika.

Glavna tema ovogodišnjeg Svetskog urbanog foruma ‒ „Stanovanje u svetu: Bezbedni i otporni gradovi i zajednice” ‒ ukazuje na potrebu da se gradovi razvijaju tako da obezbede sigurne, pristupačne i održive uslove života za sve stanovnike. U tom smislu, stanovanje, kao jedno od najsloženijih pitanja savremenog urbanog razvoja, posmatra se ne samo sa stanovišta zadovoljavanja osnovne ljudske potrebe, već i kao socijalno, ekonomsko i ekološko pitanje.

Na Nacionalnom urbanom forumu problematici stanovanja će se iz različitih uglova pristupiti, kako u plenarnom delu skupa, tako i u više posebnih sesija, ali i kroz izložbu „Stanovanje 25” koja vizuelno i konceptualno prikazuje savremene arhitektonske i urbanističke pristupe stanovanju. Forum će istovremeno biti prilika za predstavljanje realizovanih aktivnosti i rezultata proisteklih, pre svega, iz sprovođenja Strategije održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine, kao i drugih srodnih okvira.

Učesnici će na taj način imati priliku da sagledaju napredak, identifikuju izazove u implementaciji i daju svoje predloge za dalje usmeravanje politike urbanog ravoja. Međunarodna dimenzija foruma ima poseban značaj jer će omogućiti poređenje domaćih iskustava sa regionalnim, evropskim i globalnim trendovima i politikama, kao i preuzimanje proverenih modela i inovativnih pristupa.

Nacionalni urbani forum ima potencijal da doprinese kreiranju koherentnije, inkluzivnije i održivije urbane politike, kao i da ojača poziciju Srbije u globalnom dijalogu o budućnosti gradova.