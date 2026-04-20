U susret Svetskom forumu u Azerbejdžanu: Vranje domaćin Nacionalnog urbanog foruma
TRINAESTI Svetski urbani forum održaće se od 17. do 22. maja u Bakuu, Azerbejdžan. Tim povodom, u Vranju će 23. i 24. aprila biti organizovan Nacionalni urbani forum.
Nacionalni urbani forum organizuju Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, Grad Vranje, Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, u partnerstvu sa Kancelarijom rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Srbiji, Programom Ujedinjenih nacija za naselja – UN Habitatom, Svetskom bankom, Švajcarskom organizacijom za ekonomsku saradnju i Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ).
Nacionalni urbani forum ima višestruku ulogu: on nije samo platforma za razmenu znanja i iskustava, već i važan mehanizam za koordinaciju različitih aktera u pripremi za nastup na Svetskom urbanom forumu. Kroz ovaj proces, nacionalni prioriteti se artikulišu, usaglašavaju i pozicioniraju u širem, globalnom kontekstu urbanih politika.
Glavna tema ovogodišnjeg Svetskog urbanog foruma ‒ „Stanovanje u svetu: Bezbedni i otporni gradovi i zajednice” ‒ ukazuje na potrebu da se gradovi razvijaju tako da obezbede sigurne, pristupačne i održive uslove života za sve stanovnike. U tom smislu, stanovanje, kao jedno od najsloženijih pitanja savremenog urbanog razvoja, posmatra se ne samo sa stanovišta zadovoljavanja osnovne ljudske potrebe, već i kao socijalno, ekonomsko i ekološko pitanje.
Na Nacionalnom urbanom forumu problematici stanovanja će se iz različitih uglova pristupiti, kako u plenarnom delu skupa, tako i u više posebnih sesija, ali i kroz izložbu „Stanovanje 25” koja vizuelno i konceptualno prikazuje savremene arhitektonske i urbanističke pristupe stanovanju. Forum će istovremeno biti prilika za predstavljanje realizovanih aktivnosti i rezultata proisteklih, pre svega, iz sprovođenja Strategije održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine, kao i drugih srodnih okvira.
Učesnici će na taj način imati priliku da sagledaju napredak, identifikuju izazove u implementaciji i daju svoje predloge za dalje usmeravanje politike urbanog ravoja. Međunarodna dimenzija foruma ima poseban značaj jer će omogućiti poređenje domaćih iskustava sa regionalnim, evropskim i globalnim trendovima i politikama, kao i preuzimanje proverenih modela i inovativnih pristupa.
Nacionalni urbani forum ima potencijal da doprinese kreiranju koherentnije, inkluzivnije i održivije urbane politike, kao i da ojača poziciju Srbije u globalnom dijalogu o budućnosti gradova.
Preporučujemo
Akcija u Bujanovcu: Pozivaju se dobrovoljni davaoci krvi
20. 04. 2026. u 14:57
Krov nad glavom za Đokiće: Odobrena još jedna seoska kuća Opštini Paraćin
20. 04. 2026. u 13:40
Marku plaketa "Zlatni orao": Ćupričanin najbolji u ultralakom letenju (FOTO)
20. 04. 2026. u 13:03
Američka ambasada izdala hitno upozorenje: Veliki rizik od napada
Američka ambasada u Bagdadu izdala je danas bezbednosno upozorenje najvišeg stepena na povećan rizik od napada na američke građane i objekte u Iraku, uključujući i područje Iračkog Kurdistana.
20. 04. 2026. u 16:58
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
Komentari (0)