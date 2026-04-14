„Žene na Golom otoku“: Predavanje u kraljevčkoj biblioteci

Goran Ćirović

14. 04. 2026. u 11:41

U Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani” u Kraljevu sutra će, sa početkom u 19 sati, biti održano predavanje dr Ljubinke Škodrić, naučne saradnice Instituta za savremenu istoriju, na temu „Žene na Golom otoku: kažnjenice zbog Informbiroa u Jugoslaviji”.

„Жене на Голом отоку“: Предавање у краљевчкој библиотеци

NB Stefan Prvovenčani

Ovim predavanjem, kako se navodi u najavi, biće ukazano na sudbinu hiljada žena koje su u periodu od 1948. do 1956. godine prošle kroz represiju, tamnice i logore zbog svoje borbe za istinu.

Afrička kuga svinja u Pomoravskom okrugu: Zaražena područja: Glogovac, Rajkinac i Mali Popović
Srbija

Afrička kuga svinja u Pomoravskom okrugu: Zaražena područja: Glogovac, Rajkinac i Mali Popović

VIRUSNA bolest afrička kuga svinja (AKS), koja predstavlja ozbiljnu pretnju stočarstvu, proširila se i na deo teritorije grada Jagodine, zbog čega je Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donela rešenje kojim se tri sela – Glogovac, Mali Popović i Rajkinac, proglašavaju zaraženim područjem, dok su okolna sela proglašena ugroženim.

14. 04. 2026. u 14:06

Evroliga donela hitnu odluku! Crvena zvezda ide u Atinu na završni turnir, veliko slavlje na Malom Kalemegdanu!

Evroliga donela hitnu odluku! Crvena zvezda ide u Atinu na završni turnir, veliko slavlje na Malom Kalemegdanu!