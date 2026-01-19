Srbija

PODNETO 1.930 PRIJAVA: Solidno interesvanje Kraljevčana za akciju „Svoj na svome“

Goran Ćirović

19. 01. 2026. u 11:20

Za prvih mesec dana akcije „Svoj na svome“, pojednostavljenog postupka prijava za upis prava na nepokretnosti u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima evidentiranja i upisa prava svojine, na teritoriji Kraljeva podneto je ukupno 1.930 prijava za upis nelegalnih objekata.

Od ukupnog broja prijava, kraljevačkom Centru za pomoć pri legalizaciji onima koji nisu u mogućnosti da postupak obave samostalno elektronskim putem, u navedenom periodu obratilo se 973 građana.

Prijave ѕa upis nelegalnih bjekata u Kraljevu

- Službenici su podneli 902 prijave, 53 su vraćene jer objekti nisu obuhvaćeni ovim Zaknom, 16 je upućeno u Republički geodestski zavod jer se podaci ne poklapaju sa katastrom, dok dve nisu imale validna dokumenta – u najkraćem „referiše“ Milan Milošević, koordinator za proces legalizacije GU Kraljevo.

On je podestio da akcija traje do 5. februara i da su službenici Centra za pomoć pri podnošenju prijava u Svečanoj sali zgrade GU, Kraljevčnima na raspologanju radnim danima od 8 do 14 sati.

