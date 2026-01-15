KONKURS ZA UDRUŽENJA: Za programe i projekte 17,7 miliona dinara
ŽAGUBICA – Opština Žagubica raspisala je javni konkurs za realizaciju programa i projekata udruženja građana za 2026. godinu.
Ukupna budžetska sredstva planirana za ove namene iznose 17,7 miliona dinara. Udruženja mogu konkurisati sa programima od javnog interesa u brojnim oblastima, među kojima su i boračko-invalidska zaštita, društvena briga o deci, zaštita izbeglica, podsticanje nataliteta, pomoć starima i borba protiv korupcije.
