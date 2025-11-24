Srbija

U KRALJEVU URUČENI SERTIFIKATI POLAZNICIMA BESPLATNIH KURSEVA Nova znanja za radna mesta

Goran Ćirović

24. 11. 2025. u 20:00

POD okriljem projekta "Edukacije za budućnost", koji kraljevačka Kancelarija za mlade realizuje u saradnji sa Ministarstvom turizma i omladine, organizovana je dodela sertifikata za ukupno 39 mladih polaznika besplatnih kurseva i obuka, koji bi trebalo da im pomognu pri lakšem zapošljavanju ili pokretanju sopstvenog biznisa.

G.Šljivić

Za ovu namenu ukupno je obezbeđeno 3,5 miliona dinara, od kojih je Ministarstvo izdvojilo dva i po, a ostatak lokalna samouprava.

Ovom prilikom, kurs "Digitalni marketing" pohađalo je deset polaznika, a po pet ih se opredelilo za "Poslovni paket" koji podrazumeva osnovnu informatičku obuku i obuku iz računovodstva. Kurseve iz oblasti nege i lepote pohađalo je ukupno 20 kandidata - deset za šminkera i po pet manikira i pedikira, a svi su stekli i osnovna znanja iz opšteg preduzetništva.

- Ovoj je značajana podrška svima nama koji želimo da započemo sopstveni posao - kaže mlada Kraljevčanka Jana Timotijević, buduća šminkerka, dok Nikola Pantovića iz Kancelarije za mlade naglašava da je cilj projekta da se mladi podstaknu na samozapošljavanje, odnosno da ovladaju znanjima i veštinama koje će primenjivati i usavršavati u privatnom biznisu, ili kod drugog poslodavca.

Polaznicima kurseva, dodaje, omogućena je dokvalifikacija, odnosno prekvalifikacija, uz podizanje nivoa stručne osposobljenosti, a obezbeđeni su još direktan kontakt sa privatnim sektorom, kao i licencirana obuka za stručno osposobljavanje.

G.Šljivić

 

G.Šljivić

Jana Timotijević

G.Šljivić

 

