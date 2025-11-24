LAUREATI DVOJEZIČNOG KONKURSA: Dom omladine Vršac nagradio najbolje literarne radove
NA dvojezični literarni konkurs, koji je Dom omladine Vršac tradicionalno organizovao povodom Dečje nedelje, pristiglo je 50 radova – 32 na srpskom i 18 na rumunskom jeziku, a najboljim autorima sada su dodeljene nagrade.
U kategoriji srednjih škola najbolju pesmu na temu „ Uloga prijateljstva u životu mladog čoveka“ napisala je Jovana Čarkić, a prozu Gala Ratković, dok je za rad na rumunskom jeziku nagrađena Aleksandra Đorđijana Maleta – sve tri iz Gimnazije „Borislav Petrov Braca“.
Kod nižih razreda osnovne škole prvo mesto osvojila je Mija Tuzluk iz OŠ „Jovan Sterija Popović“, a kod viših razreda Lazar Stojanov iz OŠ „Moša Pijade“ iz Gudurice.
Za literarni rad na rumunskom jeziku nagrađena je Sofia Teodora Bala iz OŠ „Olga Petrov Radišić“. Osnovci su pisali o najlepšem danu u njihovom detinjstvu.
