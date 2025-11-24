Srbija

LAUREATI DVOJEZIČNOG KONKURSA: Dom omladine Vršac nagradio najbolje literarne radove

Jelena Baljak

24. 11. 2025. u 14:58

NA dvojezični literarni konkurs, koji je Dom omladine Vršac tradicionalno organizovao povodom Dečje nedelje, pristiglo je 50 radova – 32 na srpskom i 18 na rumunskom jeziku, a najboljim autorima sada su dodeljene nagrade.

ЛАУРЕАТИ ДВОЈЕЗИЧНОГ КОНКУРСА: Дом омладине Вршац наградио најбоље литерарне радове

Foto: Dom omladine Vršac

U kategoriji srednjih škola najbolju pesmu na temu „ Uloga prijateljstva u životu mladog čoveka“ napisala je Jovana Čarkić, a prozu Gala Ratković, dok je za rad na rumunskom jeziku nagrađena Aleksandra Đorđijana Maleta – sve tri iz Gimnazije „Borislav Petrov Braca“.

Kod nižih razreda osnovne škole prvo mesto osvojila je Mija Tuzluk iz OŠ „Jovan Sterija Popović“, a kod viših razreda Lazar Stojanov iz OŠ „Moša Pijade“ iz Gudurice.

Za literarni rad na rumunskom jeziku nagrađena je Sofia Teodora Bala iz OŠ „Olga Petrov Radišić“. Osnovci su pisali o najlepšem danu u njihovom detinjstvu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MEDALJE IZ EVROPE: Šabac oduševili mladi sportisti
Srbija

0 1

MEDALJE IZ EVROPE: Šabac oduševili mladi sportisti

GRADONAČELNIK Šapca dr Aleksandar Pajić i član Gradskog veća zadužen za sport i sportsku infrastrukturu Mile Isaković priredili su danas prijem u Gradskoj kući za Šapčane, mlade tekvondiste, evropsku šampionku Janu Lukić i evropskog vicešampiona Nikolu Kljajića.

24. 11. 2025. u 15:00

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZATEČENA: Uhapšeni Roman Repulov i Aleksandar Peretjagin

RUSIJA JE ZATEČENA: Uhapšeni Roman Repulov i Aleksandar Peretjagin