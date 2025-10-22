SKUPŠTINA NOVOG SADA USVOJILA DRUGI OVOGODIŠNJI REBALANS BUDŽETA KOJI SADA IZNOSI 49,33 MILIJARDE Više prihoda - punija kasa

NOVIM rebalanskom, budžet Novog Sada, koji je posle juna iznosio 48,97 milijardi, od danas je uvećan je za 362 miliona dinara - na 49,33 milijardi.

FOTO: Lj.P.

Gradonačelnik Žarko Mićin kaže da je to posledica prihoda od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, što znači da je nastavljen trend rasta zaposlenosti i da su plate nastavile da rastu.

- Prosečna zarada u Novom Sadu dostigla je 1.100 evra, što je za 740 više nego 2012. Pored toga, prihodi od poreza na imovinu uvećani su za 110 miliona u odnosu na jun i to je pokazatelj da građevinska industrija u značajnoj meri pozitivno utiče na razvoj grada. Istina, zbog blokada, protesta i nesigurnosti investiranja došlo je do određenog pada tih aktivnosti, ali da je za prvih 10 meseci ove godine ipak ostvaren prihod od 2,4 milijarde, ali je to za 3,7 milijardi manje od plana, a za taj novac mogli smo da izgradimo još tri nove toplane, ili tri nove škole za 3.000 učenika, na primer - istakao je gradonačelnik Mićin, navodeći da je plan da do kraja decembra zbir dostigne čak 4,7 milijardi dinara.

Oktobarska nagrada i Patriku Dridu TOKOM svečane sednici Skupštine grada, održane pre redovnog zasedanja, usvojeni su predlozi o ovogodišnjim dobitnicima Oktobarske nagrade, Novembarske povelje i Februarske nagrade. Najviše polemike među opozicionim odbornicama izazvala je kandidatura prof. dr Patrika Drida, dekana Fakulteta za sport i fizičku kulturu. I, kada su obrazložili zbog čega smatraju da Drid ne bi trebalo da dobije Oktobarski nagradu, svih 23 predstavnika opozicije napustilo je salu i nisu glasali za taj predlog, ali je on ipak usvojen sa 42 glasa "za".

Prvi čovek Novog Sada kaže i da je završena javna nabavka za utiskivanje novih drenova na bunaru BHD 3 na Štrandu, u šta se ulaže 110 miliona dinara, a uskoro će ista procedura biti realizovana za ovaj posao na Ratnom ostrvu, čime će se značajno povećati njegov kapacitet. Takođe, završena je javna nabavka i uskoro se očekuje početak rekonstrukcije Cevne galerije, koja nije obnavljana od izgradnje 1963, a ukupna vrednost budućih radova procenjuje se na 300 miliona dinara.

U pripremi je i javna nabavka za izgradnju prvog novog bunara, prvog posle više od 25 godina.