POČINJE MEĐUNARODNI FESTIVAL „SARMATES“: U Paraćinu večeras izložbe „Fotosafari“ i „Fotografski fragmenti“ Branislava Strugara (FOTO)

25. 09. 2025. u 09:51

DVEMA IZUZETNIM izložbama u gradu na Crnici 25. septembra počinje četvrto izdanje Međunarodnog festivala fotografije „Sarmates“, tokom kojeg će ljubitelji ove vrste umetnosti moći da uživaju u ostvarenjima poznatih imena sa fotografske scene.

ПОЧИЊЕ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ „САРМАТЕС“: У Параћину вечерас изложбе „Фотосафари“ и „Фотографски фрагменти“ Бранислава Стругара (ФОТО)

Foto: Foto-grupa "Art tim"

Večeras, prvog dana manifestacije, planirano je otvaranje dve izložbe. Prva je od 19 sati u Galeriji „U prolazu“ Narodne biblioteke „Dr Vićentije Rakić“, gde će publika moći da pogleda fotografije nastale na manifestaciji „Fotosafari 2024“.

Sat kasnije posetioci su pozvani u susednu ustanovu kulture – Kulturni centar, gde je od 20 sati najavljeno svečano otvaranje izložbe „Fotografski fragmenti“ Branislava Strugara, veoma uglednog i poznatog imena u svetu umetničkih fotografija.

Foto: Foto-grupa "Art tim"

 

"Sarmates" se nastavlja u petak sa još tri izložbe gostujućih autora, od kojih će dve biti upriličene u galeriji Regionalnog inovacionog startap centra (RISC), a treća u Zavičajnom muzeju.

Festival "Sarmates" je osmislio i organizuje ga paraćinska Foto-grupa "Art tim" u saradnji sa svim ustanovama kulture i Opštinom Paraćin.

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

