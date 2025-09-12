U FUTOGU ODRŽANA AKCIJA UKLANJANJA NAJVEĆE NELEGALNE DEPONIJE NA TERITORIJI NOVOG SADA: Na očišćenim parcelama biće izgrađeno reciklažno dvori
U AKCIJI uklanjanja nelegalne deponije u Futogu, koju je organizovala novosadska Gradska uprava za zaštitu životne sredine u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, danas je čišćen i uređivan prostor površine 15.000 kvadratnih metara, na kojem je bilo oko 15.000 kubika otpada.
U čišćenju i uređenju tog prostora, na lokaciji atarskog puta između ulica Sonje Marinković i Železničke, učestvovali su Grad Novi Sad, javna preduzeća „Čistoća“ i „Vojvodina šume“.
– Akcijom uklanjanja najveće nelegalne deponije na teritoriji Grada Novog Sada, šaljemo jasnu poruku o značaju saradnje i zajedničke odgovornosti u zaštiti životne sredine – istakla je članica Gradskog veća za ekologiju i energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine Vanja Petković i napomenula da je za projekat uklanjanja te nelegalne deponije u Futogu izdvojeno više od 31 milion dinara.
Na već očišćenim parcelama, dodala je ona, biće izgrađeno reciklažno dvorište a tim povodom je već u toku izrada projektno-tehničke dokumentacije.
- Poruka sa ovakvih akcija jeste da moramo kao društvo razviti svest da je čista i zdrava životna sredina odraz kulture svakog od nas. Apelujem na građane da otpad odlažu savesno i u skladu sa propisima, jer samo unapređenjem pojedinačne ekološke svesti možemo doći do trajnih i održivih rezultata. Priroda nam vraća onoliko koliko je poštujemo i zato je naša obaveza da je čuvamo za sadašnje i buduće generacije – rekla je Vanja Petković.
Izvršni direktor JP „Vojvodinašume“ Milan Sučević rekao je da se to preduzeće često odaziva akcijama koje podrazumevaju društvenu odgovornost i da zaposleni rado učestvuju u volonterskim akcijama čišćenja.
Komentari (0)