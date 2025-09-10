DEVETI SVETSKI ANIMIRANI FILM: Prijem za učesnike kod zamenika gradonačelnika u Vranju

Zamenik gradonačelnika Milan Ilić, sa saradnicima, priredio je danas prijem za članove Škole animiranog filma i učesnike Devetog svetskog dečjeg festivala animiranog fima, koji je sinoćć počeo u Vranju.

Foto JS

Tom prilikom, on je izrazio zadovoljstvo što su u Gradskoj kući i predstavnici kineske ambasade u Srbiji, sa kojom Grad Vranje ima izuzetnu saradnju.

- Vranje je ponosno na bogatu istoriju Škole animiranog filma. Veliki broj nagrada i priznanja predstavljaju potvrdu da je ŠAF prepoznatljiv brend našeg grada. Ogroman doprinos daju i mentori koji su generacije polaznika upoznali sa zanimljivim procesom izrade animiranih filmova. Podstičući njihovu maštu koja je kod svakog deteta neiscrpni izvor inspiracije za maestralna dela, mentori su oni koji uspevaju da dečju imaginaciju pretoče u film. Nama ne preostaje ništa drugo nego da uživamo u svakom pokretu, u svakoj sekundi vaših kreacija, zahvalni što smo deo vašeg sveta animacije. Neka vam mašta bude nadahnuće za nove originalne ideje i ne zaboravite da se smejete i radujete svakom trenutku koji provedete zajedno. Osim što je ovo Svetski dečji festival animacije, hajde da zajedno učinimo sve da on bude i festival smeha, radosti i novih prijateljstava - istakao je zamenik gradonačelnika Milan Ilić.

Festival traje do subote, 13. septembra, a projekcije su otvorene za sve zainteresovane i održavaće se u sali Pozorišta ,,Bora Stanković“. Organizator događaja je Javna ustanova Škola animiranog filma, uz podršku Grada Vranja i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.