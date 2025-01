BAZEN U PARAĆINU OD SUTRA RADI: Sportski centar objavio raspored korišćenja

POSLE pauze od oko mesec dana, zatvoreni bazeni u Paraćinu u sklupu opštinske javne ustanove SRC „7. juli“ od sutra će ponovo biti dostupni korisnicima.

Foto: Z. Rašić

Sportski centar objavio je raspored korišćenja, sa terminom za građane od 12 do 17 sati svakog dana, dok je noćno kupanje od 22 do jedan sat iza ponoći.

Vaterrpolo i plivačkim klubovima bazen će biti dostupan od ponedeljka do subote od 8 do 10 i od 17 do 22 sata.

Utvrđen je i besplatni termin za posebne programe svakodnevno od 11 do 12 sati. Taj sat namenjen je za rekreaciju penzionera, rehabilitaciju i korektivno plivanje po uputu lekara, osobama sa posebnim potrebama, te slabovidim, slepim i građanima sa oštećenim sluhom.