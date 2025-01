DANAS OTVARANJE KLIZALIŠTA ,,SMEDEREVSKA ČAROLIJA“: Doček Srpske Nove godine na klizaljkama

Uz podršku grada Smedereva i u organizaciji Sportskog centra Smederevo, na radost mališana, koji najviše uživaju u zimskim aktivnostima, na glavnom gradskom trgu u Smederevu, danas počinje sa radom klizalište ,,Smederevska čarolija“.

foto Grad Smederevo.jpg

Za sve ljubitelje klizanja na ledu, klizalište je danas otvoreno od 11 do 21 čas, pri čemu je od 11 do 15 časova besplatno. U slučaju većeg broja posetilaca, radno vreme će biti produženo do ponoći, odnosno dočeka Srpske Nove godine.

Narednih dana, klizalište će raditi po sledećem rasporedu:

Od 9 do 11 časova – besplatno

Od 11 do 15 časova – 200 dinara

Od 15 do 21 čas – 300 dinara

Smene za klizanje su na svakih sat vremena.