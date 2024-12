ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

MALO CRNIĆE – U utorak, 24. decembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D. Novković

U periodu od 8 do 14 sati, struju neće imati Bresje kod Malog Crnića, kao i Sojin salaš i naselje Tavan kod Požarevca. Od 8 do 14.30, na području opštine Veliko Gradište, sa mreže će biti isključena naselja: Kusiće, Ribarac, Čavče i deo prema pumpi Žuća petrol- Na području opštine Golubac, u periodu od 8 do 14.30, struju neće imati Golubac, Radoševac, Sladinac, Bikinje, Barič, Miljević, Usje, Vinci, Maleševo, Kudreš, Žitkovica, Snegotin, Dvorište, Krivača i Vojilovo, a od 8.30 do 14 naselje Snegotin.