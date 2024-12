BEZ STRUJE 50 SELA I TRI NASELJA: Isključenje zbog radova na trafostanici u Leskovcu

Zbog radova na trafostanici u Leskovcu odnosno na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže sutra će bez struje biti 50 sela i tri naselja na teritoriji ovog grada.

foto: I.Mitić

Radovi će se izvoditi na 110/35 kilovoltnoj trafostanici „Leskovac 1“, a bez struje će, od 10 do 14 časova, biti naselja Obrada Lučića i sela Bogojevce i Navalin.

Električnu energiju neće imati, u periodu od 11 do 14 časova, ni potrošači u naselju kod Poljoprivredne škole i deo naselja Čifluk Mira.

U periodu od 11 do 12 časova struju neće imati ni sela u severnom delu grada: Zalužnje, Priboj, Živkovo, Kaštavar, Pečenjevce, Lipovica, Brejanovce, Razgojna, Čifluk Razgojnski, Gornja i Donja Lokošnica, Grdanica, Smrdan, Novo Selo, Čekmin, Brestovac, Šarlince, Kutleš, Međa i Draškovac, dok će u istočnom delu Leskovca do prekida napajanja, u istom periodu, doći u sledećim selima: Manojlovcu, Velika i Mala Biljanica, Donja i Gornja Slatina, Kumarevo, deo Mrštana, Gornje i Donje Krajince, Zlokućane, Jelašnica, Jašunja, Grajevce, Drćevac, Crkovnica i Crkovnička Oraovica, Golema Njiva, Piskupovo, Orašac, Donja i Gornja Kupinovica, Stupnica, Jarsenovo, Gradašanica i Rajno Polje.

Istog dana, od osam do 10 časova, električnu energiju neće imati ni deo naselja Ančiki i to u sledećim ulicama: Ančiki, od broja 1 do broja 30, Branka Tončića od broja 9 do 53, Crnotravska od broja 15 do 23, 22. divizije, brojevi 10, 39 i 41, Golubarska broj jedan, Gradska, od broja jedan do broja 23, Ivice Savića, od broja jedan do 11, Milovana Glišića, od broja 1 do 48, Svetog Nikole, od broja 14 do 55, Zaplanjska 134 i Živka Kocića, od broja jedan do broja 16.

Tokom trajanja radova korisnici se savetuju da isključe svoje uređaje i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja. U slučaju loših vremenskih uslova planirani radovi će biti odloženi.