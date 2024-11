RADOVI NA PRUŽNOM PRELAZU U PARAĆINU: Bezbednije na pruzi kod štofare (FOTO)

U PARAĆINU u Kajmakčalanskoj ulici kod nekadašnje štofare danas je od jutarnjih sati zatvoren saobraćaj na pružnom prelazu zbog radova na regulisanju koloseka na pruzi Beograd-Niš u organizaciji AD „Infrastruktura železnice Srbije'', sekcija za održavanje pruge Paraćin.

Foto: Z. Rašić

Radi se ojačavanje kolosečne rešetke zamenom pragova i regulisanje koloseka.

Agilna ekipa na terenu očekuje da sve bude gotovo do 17 sati, do kada je rok za ponovno otvaranje saobraćaja, kaže Prvoslav Mladenović, šef koji brine o održavanju deonice pruge od Jagodine do Svilajnca.

Dok radovi na ovom vrlo frekventnom prelazu traju, saobraćaj se odvija obilaznim putevima.