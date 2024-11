OBNOVA PUTA U TELEČKOJ ULAZI U ZAVRŠNICU: Zasijaće saobraćajnica koja spaja Sombor i Bačku Topolu

Radovi na rekonstrukciji puta između Telečke i Bačkog Sokolca, koji spaja Sombor i Bačku Topolu, privode se kraju.

foto:Grad Sombor

U prethodnom periodu su završeni radovi na asfaltiranju 1.850 metara saobraćajnice u širini od pet metara kroz Telečku, kao i četiri kilometra u širini od šest metara od Telečke ka Gornjoj Rogatici, a trenutno se izvode radovi na nasipanju i uređenju bankina.

-Završena je prva faza radova u dužini od 5,85 kilometara i da je nastavljena druga faza radova čijim završetkom će se uraditi put do nekih 2 kilometra od izlaska iz Gornje Rogatice. Naglasio bih da smo prošle godine završili 6,5 kilometara od Kljajićeva do Telečke i to je bio, da kažem, prvi deo ovog velikog projekta. Ovaj put je od izuzetnog značaja, s obzirom da znamo u kakvom stanju je bio u prethodnim godinama i da ćemo kompletno imati gotovu deonicu do Bačke Topole, što će u značajnoj meri skratiti našim sugrađanima i put do autoputa, ali i do železničke stanice gde će moći da koriste brzi voz - objašnjava gradonačelnik Antonio Ratković.