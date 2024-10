TURIZAM U VOJVODINI POKAZUJE NEZAUSTAVLJIV TREND RASTA: U prvih osam meseci ove godine zabeležen ukupan napredak privrede

GOTOVO sve privredne grane u Vojvodini pokazuju rast u svim parametrima u prvih osam meseci ove godine, saopštio je danas pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević, posebno istakavši primer turizma i turističkih delatnosti.

Pres služba Pokrajinske vlade

U tim sektorima se beleži nezaustavljiv trend rasta, kako u broju dolazaka domaćih i stranih turista tako i po broju noćenja na teritoriji Vojvodine.



- Ukupan broj registrovanih noćenja turista u Vojvodini je u istom periodu iznosio milion i 357.157, odnosno 15 odsto ukupnih noćenja turista zabeleženih u Srbiji, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu od 4,1 odsto – precizirao je Ivanišević i dodao da je zabeležen i porast broja noćenja stranih turista u Vojvodini od 8,9 odsto.

Prema podacima za drugi ovogodišnji kvartal, u Vojvodini je ukupno 595.497 zaposlenih što čini 25 odsto od ukupnog broja zaposlenih na nivou Srbije. To je blagi rast od 0,3 odsto u odnosu na isti kvartal 2023. godine.

U Vojvodini je na kraju avgusta ove godine, prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, nezaposlenih za čak 6,9 odsto manje u odnosu na isti mesec prošle godine.

Prema Ivaniševićevim rečima, svim tim pokzateljima se potkrepljuje činjenica da je evidentan rast u privredi a posebno u njenoj rastućoj grani turizmu, jednom od njenih ključnih faktora.

- Rast u svim segmentima na teritoriji AP Vojvodine zasluga je kako resornog sekretarijata i podsticajnih mera koje dugi niz godina sprovodi tako i drugih relevantnih organa i organizacija a posebno turističkih delatnika koji iz godine u godinu sve više ulažu u turizam, ohrabreni podrškom koju pružaju svi nivoi vlasti zajedničkim delovanjem – ocenio je Ivanišević.

On je napomenuo i to da će do kraja godine više od hiljadu manifestacija koje se održavaju u Pokrajini, kako međunarodnog, regionalnog, tako i lokalnog karaktera, posetiti više od pola miliona domaćih i stranih posetilaca, koje privlači šarolikost ponude na lokalu, kulturološke i gastronomske osobenosti i sami ljudi i njihovo gostoprimstvo.