ZA ROĐENDAN DAROVALI 33 SADNICE: Akcija Šumskog gazdinstva "Boranja" iz Loznice

ŠUMSKO gazdinstvo "Boranja", koje u sastavu JP "Srbijašume" gazduje blagom Podrinja i Kolubare - darovanjem sadnica - obeležilo je dan na koji je preduzeće osnovano, pre 33 godine.

Foto V Mitrić

- Naše krovno preduzeće uspostvaljeno je kao jedinstven sistem za gazdovanje i uprvaljanje državnim i privatnim šumama, a svi mi, od operativaca na terenu, do inženjera, ne samo po prirodi posla, izuzetno smo vezani za ljude koji žive na predelima gde su prostranstva za koja smo nadležni. Jer, mi odlazimo do najudaljenijih sela, zaselaka i sokaka, gazimo planinske puteve i staze, pa smo među retkima koji posećuju naše meštane odlučne da ne napuštaju rodna ognjišta. To su mahom staračka domaćinstava, kojima pomažemo i izvan onoga što nam je posao kao državnim službenicima - kaže diplomirana inženjerka Nataša Banković, koja rukovodi Odeljenjem za planiranje i gazdovanje šumama.

I, simbolično, Lozničane su obradovali poklanjanjem 33 sadnice kojima će biti ulepšan boravak na ovdašnjim bazenima...

Na daru, ŠG "Boranja" zahvalio je prof. Petar Gavrilović, zamenik gradonačelnika.