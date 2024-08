IZDRŽAO IZAZAOV OD 400.000 SKOVILA: Nišlija Dušan Đorić pojeo najviše ljutih papričica na takmičenju u Ćupriji

DUŠAN Đorić iz Niša pobednik je 8. Super ljutog izazova, takmičenja u jedenju ljutih papričica, organizovanog na poljoprivrednom gazdinstvu Živojina Antića iz Ćuprije, koji godinama proizvodi najljuće paprike na svetu.

Foto:Z.Gligorijević

Pred šestoricom takmičara nalazilo se 13 izuzetno ljutih paprika, a pobednik, Dušan Đorić iz Niša, koji već treću godinu učestvuje na ovom nadmetanju, stigao je do sedmog kruga i uspeo da savlada papriku habanero čokolate od oko 400.000 skovila.

- Ranije sam jeo i ljuće paprike, ali sada mi je bilo poprilično ljuto, možda i zbog velike vrućine. Interesantno je da je paprika koja me je odredila za pobednika nije bila najljuća, već je to bila prethodna. Ljutinu prvo osećam u ustima, pa kreće ka stomaku, a udarila me je i u oči, koje su zasuzile, ali to su suze radosnice - našalio se Đorić.

Drugo mesto zauzeo je Andrej Hirjovatij iz Šapca, a treće Antićev sin Jovan Antić iz Ćuprije.

- Takmičenje je prošlo odlično, ali smatram da su mogli da pojedu još neku ljutu papričicu. Takmičari su došli iz cele Srbije, iz Beograda, Niša, Ćuprije, Šapca, Banatskog Brestovca. Naredno ovakvo međunarodno takmičenje je u Makedoniji krajem septembra - rekao je Živojin Antić.