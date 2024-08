ZA LJUBITELJE LUBENICA: Posle 10 godina Bostanijada ponovo kod Rivičana

POSLE deset godina, u subotu 3. avgusta ponovo će se održati turistička manifestacija Dani bostana u Rivici, koja je ne samo proslavila ovo mesto već i vredne domaćine. Rivičani kažu da željno iščekuju, goste, ali i da iznesu svoje čuvene proizvode. Ove godine u jednoj manifestaciji održaće se dve, a to su 23. Dani bostana i 1. fijakerijada.

Foto Rivica selo moje

- Selo nam je nekada imalo dosta krava, a sada su iz zamenili konji. Ljubav prema tim plemenitim životinjama stalno raste.- kaže Svetozar Antonijević predsednik Organizacionog odbora, dodajući da su nekada konjske zaprege prevozile goste na manifestaciji. Kako govori Antonijević, vremenom se izgubila volja za održavanje manifestacije posvećene bostanu, a kada su shvatili da kroz priredbe živi i selo rešili su da obnove.

Prema programu organizatora vreme od 10 do 11 i 30, časova predviđeno je za okupljanje učesnika. Odmah zatim do 15 časova, ulicama sela defilovaće fijakeri sa kojima će gosti obilaziti bostane. Vreme do 18 časova rezervisano je za takmičenje na seoskom igralištu ''Planinac'', gde će deca i odrasli uzeti učešće u brzom jedenju lubenica.

Sve goste na ovoj manifestaciji od 18 i 30 pa nadalje, zabavljaće Garavi sokak i Bane Krstić na košarkaškom igralištu ispred Doma kulture u centru sela.