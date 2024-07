MODERNA SRBIJA NA ISTORIJSKIM TEMELJIMA: Premijer Miloš Vučević posetio manastir Žiču i gradilište „Moravskog koridora“ kod Kraljeva

- Obilaskom „Moravskog koridora“ videli smo jednu priču o modernoj, razvijenoj Srbiji, a u srednjovekovnoj Žiči nešto što je stub i temelj naše države i našeg naroda. Jedno drugo ne isključuje, jedno bez drugog ne ide. Niti može da bude modernizacije bez naše istorije, duhovnosti i kulture, niti možemo dovoljno da ulažemo u zaštitu i očuvanje baštine bez jake ekonomije i privrede. U takvu Srbiju verujem, za takvu Srbiju živim, kao i ceo kabinet i predsednik Republike.

Ovo je danas, nakon obilaska gradilišta „Moravskog koridora“, auto puta Preljina-Pojate, i srednjovekovnog manastira Žiče kod Kraljeva, zadužbine prvog srpskog kralja Stefan Prvovenčanog iz 13. veka u kojem je krunisano sedam srpskih kraljeva iz dinastije Nemanjića i koji je bio prvo sedište autokefalne srpske arhiepiskopije, izjavio predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević.

- Zadovoljn sam što je trenutno 4.000 radnika na „Moravskom koridoru“ i verujem da ćemo do kraja godine ili u prvom mesecu 2025. imati završenu deonicu od Kruševca do Vrnjačke Banje preko Trstenika i to će biti sjajna vest za ovaj deo i Rasinskog i Raškog okruga. Nastavićemo sa ovom praksom da vikendom obilazimo sve upravne okruge, sve delove Srbije, da ne bude kako je sve svedeno na Beograd, Novi Sad ili Niš. Infrastruktura nam je bitna da bi ljudi bili bolje povezani, da bi ostali u svojim sredinama, da bi imali nove industrijske zone i nova radna mesta, da bi rastao standard jer uz velike infrastrukture raste BDP, rastu plate i penzije – dodao je Vučević.

Ovm prilikom, uz razgovor sa igumanijom Jelenom i monahinjom Nektarijm i upoznavanje sa kulturno-istorijskim značajem Žiče kao srpske svetinje i simbola našeg nacionalnog identiteta, premijer Vučević je sa ministrom kulture Nikolom Selakovićem i ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goranom Vesićem obišao nedavno rekonstruisane i rehabilitovane pristupne saobraćajnice i novi plato ispred manastira.

- Plan je da Žiči vratimo ono po čemu je bila prepoznatljiva, da obnovimo crvenu fasadu i do kraja septembra bi trebalo da imamo gotov projekat i projekciju finansijske konstrukcije. Ministarstvo kulture je tokom minule tri godine u Žiču uložilo 44 miliona dinara, a Ministarstvo građevinarstva za pristupne saobraćajnice i plato 94 miliona dinara. Završava se autoput, obnavljamo sedmovratu Žiču, 2027. doći će nam najmanje tri miliona ljudi na EXPO i moramo da ovde napravimo dobru prezentaciju srpske kulture i državnosti – poručio je ministar Selaković.

Odgovarajući na pitanje novinara o aktuelnoj temi istraživanja ruda i minerala na teritoriji Srbije, premijer Vučević je podesetio da je od 2001. do danas izdato nekoliko desetina rešenja o istraživanju u različitim delovima naše zemlje, ali da je od 2003. do 2024. otvoren samo jedan rudnik - „Čukaru Peki“ u Boru.

- To što je neko dobio istraživačko pravo je hiljadama kilometara i godinama udaljeno od eksploatacije i otvaranja rudnika. Neće biti nikakvog neplanskog otvaranja rudnika, niti će iko dozvoliti da se ugrožava zdravlje građana i životne sredine. Mislim da je rudarstvo snažan deo ekonomije Srbije, kao što je bilo neotuđivi deo njenog razvoja kroz minule vekove – naglasio je predsednik Vlade Srbije. - Ništa neće biti urađeno preko noći, dugi su postupci i procesi. Niko ne radi protiv Srbije. Isti vazduh dišem kao svi građani, istu vodu pijemo, majka i deca mi žive u ovoj državi, nemamo nameru nigde da idemo. Tek nas čekaju sve analize i procene za jadarit u okolini Loznice za šta je potrebno pet-šest godina. Na početku smo početka. A, videćemo da li će skupštinska procedura biti posebna tema za odlučivanje ili će se naši građani, da li na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou, izjašnjavati na referendumu.

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

- TRIDEST kilometara „Moravskog koridora“, od Koševa do Vrnjačke Banje, biće pušteno u saobraćaj do kraja ove godine. Radi se deonica od 12 kilometara od Preljine do Mrčajevaca i 18 kiometara do Adrana, kako bi jedna od tri petlje kod Kraljeva bila puštena u funkciju. Deonica od Vrnjačke Banje do Adrana, sa petljama Vrba i Kamidžora, trebalo bi da se završi do kraja 2025. ili početka 2026. čime će Moravski koridor biti potpuno završen – istakao je Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. - Do 2026. završićemo projektovanje brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar u dužini od 84 kilometara. Sa EU završili smo projektovanje rekonstrukcije pruge Stalać-Kraljevo-Rudnica sa odvojkom ka Novom Pazaru, a rade se i projekti za pruge Kragujevac-Kraljevo i Kraljevo-Čačak-Požega. Osim toga, uskoro bi trebalo da počne i izgradnja pešačkog mosta preko Ibra u Magliču u ibarskoj klisuri kako bi srednjovekovna tvrđava ponovo postala dostupna posetiocima.

POZORIŠTE

NAKON boravka u Žiči, premijer Vučević je posetio i Kraljevačko pozorište, uglednu ustanovu kulture koja je, od svog osnivanja, punih 75 godina stožer kulturnih dešavanja u gradu na Ibru. Prošlogodišnjim vraćanjem prava svojine ovdašnjoj lokalnoj samupravi nad zgradom u centru Kraljeva u kojoj je smešteno pozorište, stekli su se uslovi da projektom rekonstrukcije kraljevački teatar, kao relevantan i ambiciozni akter pozorišnog života Srbije, konačno dobije adekavatne prostorije i uslove za rad.