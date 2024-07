MIŠIĆ I FREGL ZASLUŽUJU SPOMENIKE: Inicijativa za podizanje obeležja hrabrim majorima Vojske Kraljevine Jugoslavije

HRABRIM majorima vojske Kraljevine Jugoslavije, Aleksandru Mišiću i Ivanu Freglu, mogao bi, po svemu sudeći da bude podignut spomenik u Valjevu.

Foto: Vikipedija

Njih dvojicu, koji su pristupili pokretu Draže Mihailovića, decembra 1941. godine Nemci su streljali u centru grada na Kolubari.

Član Gradskog veća Vladimir Mišković uputio je predlog Komisiji za podizanje spomenika da se Mišiću i Freglu podigne obeležje u gradu na Kolubari. Navodi da sama činjenica da su bili zarobljeni u borbi, a zatim streljani od strane okupatora, govori o njihovom herojstvu i patriotizmu. O tome svedoči i njihovo junačko držanje prilikom streljanja.

- Ovom inicijativom nikako se ne otvara neka nova trka u podizanju spomenika, već se kroz pojedine ličnosti odaje priznanje svim borcima koji su delili iste ideale - poručuje Mišković. - Kroz biste Mišiću i Freglu iskazali bismo poštovanje prema svim njihovim saborcima i ukazali na ono što svi znaju, a što se danas i uči kroz zvanične udžbenike istorije, a to je da smo imali dva antifašistička pokreta. Aleksandar Mišić i Ivan Fregl bili su oficiri vojske Kraljevine Jugoslavije, jedan poreklom Srbin i Nemac, dok je drugi bio Slovenac, nesumnjivo su bili odani građani svoje države i životima su posvedočili patriotizam.

Mišković predlaže da spomen-biste budu postavljene u centru Valjeva, u neposrednoj blizini Osnovnog suda. Upravo na mestu sadašnjeg parkinga, prema nekim izvorima, Nemci su streljali Mišića i Fregla.

Nemačka krv istekla ALEKSANDAR Mišić odbio je ponudu okupatora da bude pošteđen smrti, jer je njegova majka, supruga vojvode Živojina Mišića bila Nemica, te je stoga u njemu tekla i krv nemačkog porekla. Aleksandar je, navodno, ponudu odbio, rečima da je nemačka polovina njegove krvi istekla u Kolubarskoj bici, u Prvom svetskom ratu! Poslednja želja majora Ivana Fregla je da - komanduje streljačkim strojem, a Aleksandar je prema Nemcima, neposredno pred smrt, bacio cokulu.

Gradsko rukovodstvo prethodnih godina često je razgovaralo o podizanju spomen-obeležja, svesno činjenice da su Mišić i Fregl zadužili Srbiju - kaže Mišković. - S obzirom na to da do sada niko nije pokrenuo inicijativu da se spomen-obeležje postavi, sa svojim saradnicima sam odlučio da podnesemo taj predlog. To je tema koja ne bi trebalo da razdvaja ljude, niti da bude deo bilo kakvog političkog potkusurivanja.

Pre oko mesec dana, upravo na parkingu kod Osnovnog suda, predstavnici Valjevskog pokreta otpora postavili su spomen-tablu dvojici hrabrih oficira. Na tom mestu nalazio se stari valjevski zatvor, u kom su majori proveli poslednje dane, a nakon streljanja sahranjeni su bez ikakvog obeležja...

- Zahvaljujući Mišiću i Freglu, komandant Ravnogorskog pokreta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljub Draža Mihailović, uspeo je da se skloni ispred nemačke potere - kaže istoričar dr Vladimir Krivošejev. - Aleksandar, sin vojvode Živojina Mišića, predstavio se lažno kao Draža, te je potera obustavljena, a kad su ih doveli u Valjevo utvrđen je njegov pravi identitet...