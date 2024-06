VAKCINA NAJBOLJA PREVENCIJA: U Subotici se nastavlja imunizacija protiv HPV virusa

U Savetovalištu za školsku decu i omladinu Doma zdravlja u Subotici nastavlja se vakcinacija protiv HPV-a.

foto: TV Subotica

Dečaci i devojčice, odnosno mladići i devojke, od 9 do 19 godina, mogu da se vakcinišu radnim danima od 7.30 do 17 časova, bez zakazivanja. Do 15. godine potrebna je pismena saglasnost roditelja ili staratelja, a sa punih 15 godina lična pismena saglasnost.

Lekari podsećaju da je imunizacija najbolja prevencija i dodaju da je upravo humani papiloma virus označen kao glavni izazivač karcinoma grlića materice.

- Devetovalentna vakcina, koja se kod nas primenjuje od sredine 2022. godine, štiti od dva najčešća soja koja izazivaju genitalne bradavice, tzv. kondilome, kao i od najčešćih onkogenih, odnosno visokoonkogenih sojeva koji mogu izazvati kako karcinom grlića materice, tako i karcinome ženskih i muških polnih organa, ali i rak usne duplje, jezika, ždrela... - kažu u Dečjem dispanzeru - Vakcina nije obavezna, ali je preporučena i pravo na besplatnu imunizaciju imaju svi mladi uzrasta od 9 do 19 godina. Kod dece do 15. godine se daje u dve doze, dok se stariji vakcinišu sa tri doze vakcine "Gardasil 9".