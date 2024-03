ROĐEN U BEOGRADU, ZAPOSLIO SE U ŠAPCU: Kako je mladi doktor Vladan odlučio da prestonicu zameni gradom na Savi

DOKTOR Vladan Vuković, rođeni Beograđanin, odlučio je da lekarsku karijeru nastavi u Šapcu.

Ovaj specijalista ginekologije i akušerstva ističe da se u manjoj sredini lekar “iskali” ranije, te mu nije jasno zašto mlade kolege teže da ostanu u Beogradu. Pritom, u gradu u kom je rođen i koji važi za centar srpskog zdravstva, dr Vuković radio je godinama bez izgleda da će dobiti stalno zaposlenje.

A u Šapcu je željeni ugovor potpisao nakon svega petnaestak minuta razgovora sa direktorom bolnice.

Četiri godine specijalizacije dr Vladan Vuković proveo je u Ginekološko–akušerskoj klinici “Narodni front” u Beogradu. Iako je veoma često uživao pohvale starijih kolega, sve je manje bilo nade da će u toj ustanovi dobiti stalno zaposlenje.

A onda je počeo da razmatra druge opcije, posebno što mu je ostalo tek nekoliko meseci do polaganja specijalističkog ispita. Šabac se pojavio kao usputni predlog kolege Šapčanina sa kojim je dežurao, a koji je u “Narodnom frontu” takođe bio na specijalizaciji.

DOBAR GLAS Direktor šabačke bolnice dr Slobodan Popović prezadovoljan je što je ova ustanova sve popularnija među mladim lekarima iz drugih gradova i okruga u Srbiji. – To je dokaz da smo vrlo interesantni mladim lekarima i da se dobar glas daleko čuje. Dolaze kod nas jer znaju da smo vrlo raspoloženi da im omogućimo da se stručno i profesionalno ostvare i napreduju kroz edukacije. Do sada smo zaposlili lekare iz gotovo svih krajeva Srbije, tako da kod nas u ovom trenutku radi već njih desetak. Nadamo se da će se ovaj trend nastaviti, a i Šabac kao grad je vrlo atraktivan i lep za život. Pozivam i druge mlade lekare da se pridruže našem kolektivu – rekao je dr Slobodan Popović.

– U “Narodnom frontu” svi su bili voljni da ostanem, ali je moja borba za ugovor na neodređeno bila jako teška i to je trajalo godinama. A onda sam došao na razgovor sa direktorom šabačke bolnice dr Slobodanom Popovićem, predočio sam mu šta želim i razgovor je bio završen za petnaestak minuta. To me “kupilo”, ta laka komunikacija. Video sam kako izgleda Služba ginekologije i akušerstva, oprema i cela ta slika bila je dovoljna da odlučim da se zaposlim u Šapcu – priča dr Vladan Vuković i naglašava da je u Šapcu pre toga bio samo nekoliko puta.

U šabačkoj bolnici sve je više mladih lekara iz drugih gradova i okruga sa kojima dr Vuković deli pitanje, a to je zašto kolege na početku karijere izbegavaju da rade u manjim sredinama? Pritom, on je učinio nešto što i nije baš uobičajeno: iz velikog centra došao je u manju bolnicu i to u drugom gradu.

Za one malobrojne koji svoj profesionalni razvoj i budućnost vide u većoj posvećenosti naučnim radovima i težnjama da postanu profesori, to je opravdano. Za sve ostale, pacijenti su svugde maltene sa istom patologijom.

ČEDO STRUKE Tokom studija, dr Vladan Vuković želeo je da bude hirurg. Pre GAK „Narodni front“, godinu dana proveo je u Prvoj hirurškoj klinici u Beogradu. Kada se ukazala prilika da mu mentor postane čuveni profesor dr Dejan Filimonović, stručnjak za visokorizične trudnoće, a u javnosti poznatiji kao „doktor za četvorke“, dileme nije bilo. – Za kompletan moj razvoj zaslužan je prof. dr Filimonović. Naravno, i drugi lekari u GAK „Narodni front“ imali su udela u mom usavršavanju, ali profesor je bio centralna figura. Sada kao specijalista prezadovoljan sam kako je sve ispalo. Od prvog dana porodilište mi je najviše „leglo“, a tu ima i te kako hirurgije. Kada sam dobio prvu pacijentkinju da je samostalno pratim, pa onda kada sam je porodio, ta zahvalnost u njenim očima, ona dobro, beba dobro, nema lepšeg osećaja – priča dr Vuković.

– Kada govorimo o ginekologiji, između Šapca i Beograda ima razlike samo kada je reč o nekim kompleksnijim slučajevima koji zahtevaju mišljenje i veštinu eksperata u toj oblasti sa dugogodišnjim iskustvom. Ali, osnovna patologija je ista i ovde i tamo. Mladi lekari, ukoliko žele da rade, mogu da budu zadovoljni i u malom mestu. Mogu i da brže napreduju. Moram ipak da se ogradim i naglasim da je potrebno i da im se obezbede adekvatni uslovi rada. U Šapcu imamo dobru opremu. Primera radi, ultrazvuk u šabačkoj bolnici, isti se koristi i u “Narodnom frontu”. U sali takođe imamo korektne uslove. Uvek može da se unapredi, ali inicijalno imamo dobre uslove za rad – ističe dr Vladan Vuković.





