VOJISLAV PEŠTERAC GOST PARAĆINA: Dve foto-izložbe i tribina najuspešnijeg autora FSS u 21. veku (FOTO)

MAJSTOR fotografije FSS iz Čačka i jedini fotograf u Srbiji koji je nosilac najvećeg domaćeg i svetskog zvanja u umetničkoj fotografiji, Vojislav Vojo Pešterac, sinoć je ljubiteljima i poštovaocima ove umetnosti u Paraćinu priredio tri izuzetna događaja.

Foto: Z. Rašić

Jedna za drugom otvorene su dve njegove samostalne izložbe, „Dinamika linije i života“ i „Istinita priča – Fabrika hartije u Čačku“ na dve različite lokacije, a zatim je za sve zainteresovane održana tribina na temu stvaranja kreativne fotografije.

Prva izložba otvorena je u galeriji „U prolazu“ Biblioteke „Dr Vićentije Rakić“ i nju je otvorila direktorka Biljana Drenovaković, dok je domaćin druge bio Regionalni inovacioni startap centar, odnosno direktor Aljoša Gligorijević.

Prikazani deo Pešterčevog stvaralaštva dovoljno govori o ovom umetniku koji je u fotografiji već šest decenija i sve vreme se njoj strpljivo posvećuje. Njegove fotografije, pogotovu one izložene u galeriji Biblioteke, nastajale su širom sveta – počev od Čačka, Guče, Beograda i drugih delova Srbije, do Valensije i Kube.

- Mene ćete retko videti da nosim fotoaparat mada moje kolege kažu da fotografi to moraju uvek da čine. Za rad na fotografiji potrebno mi je da budem sam, da razmišljam, da u svojoj glavi stvorim baš onakvu fotografiju kakvu ja hoću da prikažem gledaocima. To je vrlo teško, nekada za to nemam tehničkih mogućnosti, nekada nemam dobru opremu kod sebe, pa onda ja fotografije dorađujem u jednom kreativnom postupku. To je ta kreativna fotografija – objašnjava Pešterac, dodajući da je snimljeni fajl samo podloga, polazna osnova koju on zatim digitalno razrađuje do finalne fotografije.

Foto: Z. Rašić Bojan Petrović, Biljana Drenovaković i Vojislav Pešterac

Gostovanje jednog od najpoznatijih fotografa Srbije u Paraćinu organizovala je Foto grupa „Art tim“, čiji osnivač i i jedan od najaktivnijih članova Bojan Bokac Petrović ističe da je jedan od susreta koji su obeležili njegove prve korake u fotografiji bio upravo susret sa Vojom Peštercem u Čačku. I to u više navrata.

- Čačak je velika i jaka fotografska sredina, verovali ili ne mnogo jača od Beograda. Najbitniji fotografski događaji u Srbiji su se dešavali u Čačku i ja sam o tome najpre samo slušao pripremajući se za „Dane fotografije“ u tom gradu. Slušao sam o Peštercu priče starijih kolega kao što su Zoran Purger i Dejan Pavlović, tako da sam Voju zapravo upoznao mnogo ranije nego što sam mu pružio ruku i lično se sa njim pozdravio, a on se zainteresovao za tehniku koju sam ja primenjivao prilikom postprodukcije. Smatram da on kao neko ko je jako dugo u fotografiji i ima izuzetno veliki opus i ogroman broj priznanja i više nego zaslužuje da dođe u drugu najjaču fotografsku sredinu u Srbiji, a to je Paraćin – rekao je Bokac, dodajući da su „skockani“ galerijski prostori u neposrednoj blizini velika prednost grada na Crnici u odnosu na, recimo, Beograd.

Pešterac je, inače, svoju prvu fotografiju izložio na foto-izložbi „Deca Jugoslavije“ 1964. godine. Do sada je bio učesnik čak 1.207 grupnih izložbi, od čega 880 međunarodnih. Imao je 41 samostalnu izložbu i osvojio 660 nagrada.