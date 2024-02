RADOVI NA ELEKTROMREŽI: U utorak i sredu bez struje delovi Braničevskog okruga

U utorak i sredu, 6. i 7. februara, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D. Novković

U utorak, u periodu od 9 do 11 sati, struju neće imati potrošači u naselju Šugavica na području Kostolca. Narednog dana, od 10 do 13, bez struje će biti deo Dubravice kod Požarevca, a od 8 do 14 požarevačke ulice Starine Novaka i Gradištanska. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi, a potrošači blagovremeno obavešteni.