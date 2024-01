RADOVI NA ELEKTROMREŽI: Delovi Ćuprije će privremeno ostati bez struje

Zbog radova na električnoj mreži, bez struje će 26. januara biti stanbari pojedinih ulica u Ćupriji.

Foto:Z.Gligorijević

Stanari ulica Braće Nešić, Železničke, Rade Miljković (do Jugoslovenske), Kralja Petra Prvog (od br. 107 do kraja) i Maksima Gorkog bez struje će biti od 9 do 10 časova.

U ulicama Save Kovačevića, Moravskoj, Mostarskoj, Vojvode Stepe, Vladimira Nazora, Rade Miljković (od Jogoslovenske do Moravske) i B. Nešić ( od br. 44 do kraja) struje neće biti od 10 do 11 časova.

Ulice Bulevar Vojske Jugoslavije (do br.26), Starine Novaka, Branislava Nušića(od M.Toplice do kraja), Hala sportova „Ada“, SIZ – PIO i Visoka medicinska škola sa elektromreže biće isključene od 11 do 12 časova.

Stanari ulica Stevana Sremca, Cara Lazara (od „VOĆ“-a do kraja), Alekse Šantića, kao i OŠ „13. Oktobar“, „MKO“ B. Pumpa, “VOĆ” Ćuprija i Vatrogasna stanica električnu energiju neće imati od 12 do 13 časova.

Ulice B. Damjanović (do ul. Nemanjina), Milice Cenić (od Ivankovačke do S. Zdravkovića), Cara Lazara - 1. deo od B. Damjanović do Cara Lazara, 2. deo kompleks zgrada i lokala 3. deo od Ivankovačke do Vidovdanske i tržni centar „Stadion“ ostaće bez struje od 13 do 14 sati.