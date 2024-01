ZA PLIVAČKE KLUBOVE I REKREATIVCE: Paraćinski bazeni ponovo otvoreni

POSLE poduže pauze zbog čišćenja, dezinfekcije, zamene vode i popravke neočekivanog kvara, odnosno remonta postrojenja za zagrevanje vode, zatvoreni bazeni opštinskog Sportskog centra „7. juli“ od sutra će ponovo biti u funkciji.

Foto: Z. Rašić

Plivačkim klubovima bazeni će ponovo biti dostupni od 24. januara u vremenu od 17 do 22 sata, dok ostali korisnici sa korišćenjem bazena i rekreacijom mogu da krenu u četvrtak, 25. januara od 12 do 17 sati i od 22 sata do ponoći, saopštili su iz ove javne ustanove.

Zatvoreni bazeni u Paraćinu rade, inače, tokom cele godine, a osim nekoliko plivačkih klubova rado ih koriste i rekreativci, ne samo iz Paraćina već i iz okolnih gradova.