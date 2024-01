PLAĆANJE PREVOZA E-NOVČANIKOM: Od ponedeljka, 22. januara, nova usluga javnog prevoznika u Novom Sadu

JGSP „Novi Sad“ od ponedeljka, 2. januara, počeće da primenjuje novu uslugu plaćanja prevoza, putem e-novčanika, koja će značajno pojednostaviti naplatu prevoza i ubrzati protok putnika. E-novčanik je nepersonalizovana kartica na koju se uplaćuju sredstva za jednostavno plaćanje prevoza na validatoru u autobusu.

Z. Grumić

FOTO: JGSP Novi Sad

Prilikom ulaska u vozilo korisnik mora da prisloni e-novčanik sa uplaćenim sredstvima na validator (check in), nakon čega se na validatoru ispisuje poruka o uspešnoj/neuspešnoj validaciji. Prilikom izlaska iz vozila korisnik obavezno mora da uradi check out kako bi sa kartice bio skinut iznos do cilja putovanja.

Check out je, objašnjavaju u JGSP „Novi Sad“, izuzetno bitan, posebno kada se za prevoz po gradu koristi autobus prigradske linije, budući da automatizovani sistem prilikom čekiranja na ulazu rezerviše sredstva maksimalne cene vožnje na trasi. Kada se putnik validira prilikom izlaska iz vozila, sa e-novčanika skidaju se samo sredstva za kartu do odredišta na kome je bio kraj putovanja. Tako, naprimer, ukoliko se koristi prigradska linija Novi Sad - Futog za prevoz od Bulevara oslobođenja do Satelita, nakon što se uradi check in na e-novčaniku biće rezervisano 110 dinara.

Kada putnik uradi check out prilikom izlaska iz autobusa, sa e-novčanika biće mu skinuto 65 dinara, koliko košta pojedinačna karta za gradsku vožnju. E-novčanikom može da se plati jedna pojedinačna karta na validatoru, ili više pojedinačnih karata na konzoli kod vozača.

FOTO: JGSP Novi Sad

U toku je promo period u kojem prvih 3.000 putnika, koji od 15. januara do 4. februara sakupe pet pojedinačnih karata, dobijaju e-novčanik. Sakupljenih pet karata mogu da se besplatno zamene za e-novčanik na prodajnim mestima preduzeća i 23 kioska „Maxim Box“ na gradskim stajalištima.

Tokom promo perioda cena e-novčanika iznosi 375 dinara. E-novčanik može da se kupi na prodajnim mestima preduzeća i kioscima „Maxim Box“ na gradskim stajalištima. Na kupljeni e-novčanik korisnik uplaćuje novčani iznos za plaćanja pojedinačne karte u vozilu. Od 22. januara e-novčanik moći će da se dopuni na svim prodajnim mestima JGSP „Novi Sad“, na kioscima „Maxim Box“ na gradskim stajalištima, preko Nsmart portala i mobilne aplikacije Nsmart.

Sve dodatne informacije o e-novčaniku putnici mogu da pronađu na sajtu www.gspns.rs/e-novcanik.