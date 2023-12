SPAJAJU SE OBALE ZAPADNE MORAVE: Više od 10.000 trsteničkih poljoprivrednika stizaće do njiva za manje od 10 minuta (VIDEO)

VIŠE od 10.000 poljoprivrednika koji žive u gusto naseljenim selima duž starog puta Kruševac - Trstenik sanjalo je i dosanjalo - most.

Foto:opstina Trstenik

Iako problem traje decenijama, javnost je za nezavidnu situaciju meštana, koji žive na levoj obali Zapadne Morave dok su im oranice na desnoj obali, saznala iz serije istraživačkih tekstova "Novosti".

Suština nepostojanja mosta je što su meštani bili primorani do svojih njiva dolaze drumskim putem, vozeći preko Trstenika starom deonicom 30 kilometara (60 u oba pravca), umesto dva ili tri kilometra, koliko bi vozili da postoji most.

Sa početkom izgradnje Moravskog koridora počeli su da veruju da će njihova, dugogodišnja inicijativa za mostom konačno biti ubrzana. To se i dogodilo. Do same trase auto-puta Pojate - Preljina, koja u ovom delu ne predviđa isključenje i mogućnost silaska sa auto-puta, JP Putevi Srbije grade poseban most. Međutim, projektom izgradnje Moravskog koridora predviđa se nadvožnjak, kako bi se dva infrastrukturna elementa logički povezala. To je bio prvi znak za meštane da od države imaju podršku.

Kako je precizirano u tekstu javne nabavke, most će se nalaziti na državnom putu drugog A reda broj 189. Vrednost tendera procenjena je na 64 miliona dinara.

- Dužina trase puta zajedno sa mostom preko Zapadne Morave i prilaznim konstrukcijama iznosi oko 500 metara - precizirano je u pozivu. - Za most i saobraćajnicu potrebno je izraditi urbanistički projekat i projekat parcelacije sa geodetskim elaboratom.

Kako su "Novosti" istraživale, poljoprivrednici su decenijama uspevali da "doskoče" činjenici da na deonici od 35 kilometara ne postoji nijedan most. Traktore, prikolice i mehanizaciju prebacivali su skelom. Upotrebe skele, međutim, zabranjena je nakon stradanja meštanina Selišta, januara 2021.

Zoran Čuljić, predsednik MZ Velika Drenova, navodi da od Trstenika do Vrnjačke Banje na razdaljini od svega osam kilometara postoje tri mosta.

Moravski koridor kroz Trstenik MORAVSKI koridor prolazi kroz Trstenik dužinom od 17,6 kilometara. Imaće sedam prelaza preko Zapadne Morave, tri velika mosta, pet nadvožnjaka, tri podvožnjaka, sedam bazena za atmosferske vode, dve petlje i jedno odmaralište.

- Nedostatak adekvatnog prelaza neposredno pogađa devet mesnih zajednica - Velika Drenova, Stragari, Milutovac, Poljna, Lazarevac, Konjuh, Bela Voda, Riljac, Stopanja - iznosi za "Novosti" Čuljić.

Indirektno, nedostatak mosta pogađao je mnogo više stanovnika - po 250.000 s obe strane reke. Na koji način, objašnjava za "Novosti" Velibor Lazarević, starosedelac Bele Vode kod Kruševca.

- Tim mostom vi praktično povezujete ljude iz pravca Rekovca, Kragujevca i Jagodine s jedne, odnosno, Aleksandrovca, Brusa, Kopaonika, Jošaničke Banje, s druge strane - kaže Lazarević.

