CELA HRVATSKA JE ZGROŽENA! Evo šta je uradio dželat Novaka Đokovića usred Zagreba
KAKVA bahatost!
Mladi hrvatski teniser Dino Prižmić našao se u centru velikog skandala u domovini, nakon što je na Tportal i drugim medijima odjeknula vest o njegovoj objavi sa društvenih mreža.
Podsećanja radi, samo nekoliko dana nakon što je kreirao senzaciju i pobedio Novaka Đokovića na mastersu u Rimu, Prižmić je pažnju javnosti skrenuo na potpuno pogrešan način.
Hrvatski teniser je na svom Instagram profilu objavio kratak snimak iz automobila koji doslovno leti Vukovarskom ulicom u Zagrebu brzinom većom od 130 kilometara na sat. Problem je više nego očigledan – maksimalno ograničenje na toj gradskoj deonici iznosi svega 50 km/h. Iako Dino nije bio taj koji je držao volan, već je sedeo na mestu suvozača, njegova odluka da ovakvo noćno divljaštvo snima i ponosno podeli sa hiljadama pratilaca izazvala je pravu lavinu negativnih reakcija u Hrvatskoj.
Tamošnja javnost i mediji ga žestoko kritikuju, s punim pravom ga optužujući da kao javna ličnost, sportista i idol mladima direktno promoviše nasilničku i prebrzu vožnju, koja neretko ostavlja tragične posledice na ulicama.
Kada je shvatio kakvu je buru izazvao i da stvari izmiču kontroli, Prižmić je sporni snimak brže-bolje obrisao sa svog profila.
Umesto da se u Hrvatskoj i regionu danima priča isključivo o najvećoj pobedi u njegovoj dosadašnjoj karijeri i onome što je uradio najboljem teniseru svih vremena, mladi Splićanin sada mora da se “čupa” iz nepotrebnog saobraćajnog skandala.
