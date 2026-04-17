Nezapamćen skandal! Izbacili ga sa turnira, iako je pobedio (VIDEO)

Teniski svet bruji o neverovatnom skandalu koji se dogodio na ITF turniru u Litvaniji!

Mladi domaći teniser Deividas Bandzevičijus (17) doživeo je šok kakav se retko viđa u sportu – diskvalifikovan je iako je već upisao pobedu na semaforu.

Nakon iscrpljujuće borbe u tri seta protiv Italijana Bratomija (6:3, 4:6, 7:6), Litvanac je u delirijumu zbog trijumfa bacio reket preko celog terena.

Nažalost, reket je poput projektila poleteo pravo ka rivalu i pogodio ga u stopalo! Iako je bilo jasno da Bandzevičijus nije imao zlu nameru i odmah je pritrčao da se izvini, sudija je bio nemilosrdan.

Usledila je automatska diskvalifikacija, a velika pobeda mladog tenisera poništena je u sekundi!

Disqualification ou pas ?



Il gagne 6-4, 4-6, 7-6 (5) au premier tour d'un tournoi ITF J60 mais se fait disqualifier car il a jeté accidentellement sa raquette sur son adversaire en célébrant. 😅



Franchement, c'est sévère mais son geste est maladroit aussi. pic.twitter.com/lvRIpNdNiK — Tennis Legend (@TennisLegende) April 9, 2026



