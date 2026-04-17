Tenis

Nezapamćen skandal! Izbacili ga sa turnira, iako je pobedio (VIDEO)

17. 04. 2026. u 09:52

Teniski svet bruji o neverovatnom skandalu koji se dogodio na ITF turniru u Litvaniji!

Mladi domaći teniser Deividas Bandzevičijus (17) doživeo je šok kakav se retko viđa u sportu – diskvalifikovan je iako je već upisao pobedu na semaforu.

Nakon iscrpljujuće borbe u tri seta protiv Italijana Bratomija (6:3, 4:6, 7:6), Litvanac je u delirijumu zbog trijumfa bacio reket preko celog terena.

Nažalost, reket je poput projektila poleteo pravo ka rivalu i pogodio ga u stopalo! Iako je bilo jasno da Bandzevičijus nije imao zlu nameru i odmah je pritrčao da se izvini, sudija je bio nemilosrdan.

Usledila je automatska diskvalifikacija, a velika pobeda mladog tenisera poništena je u sekundi!


 

Drugi pišu

Pročitajte više

Osmanlije su učile srpski: Evo koje naše reči Turci i danas koriste
KADA se povede razgovor o srpskom jeziku često se govori o turcizmima, odnosno rečima koje su iz turskog ušle u naš jezik i tu se "odomaćile" tokom viševekovne otomanske prisutnosti u Srbiji. Međutim, malo se zna da su i naša kultura i jezik imali značajan uticaj na turski. Jedan od pokazatelja istorijskog značaja srpskog jezika jeste, između ostalih, i njegov status u Osmanskom carstvu.

Drama u domu pevača: Marka Bulata žena prijavila za nasilje

Drama u domu pevača: Marka Bulata žena prijavila za nasilje