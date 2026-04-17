Nezapamćen skandal! Izbacili ga sa turnira, iako je pobedio (VIDEO)
Teniski svet bruji o neverovatnom skandalu koji se dogodio na ITF turniru u Litvaniji!
Mladi domaći teniser Deividas Bandzevičijus (17) doživeo je šok kakav se retko viđa u sportu – diskvalifikovan je iako je već upisao pobedu na semaforu.
Nakon iscrpljujuće borbe u tri seta protiv Italijana Bratomija (6:3, 4:6, 7:6), Litvanac je u delirijumu zbog trijumfa bacio reket preko celog terena.
Nažalost, reket je poput projektila poleteo pravo ka rivalu i pogodio ga u stopalo! Iako je bilo jasno da Bandzevičijus nije imao zlu nameru i odmah je pritrčao da se izvini, sudija je bio nemilosrdan.
Usledila je automatska diskvalifikacija, a velika pobeda mladog tenisera poništena je u sekundi!
