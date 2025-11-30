LOLA OBEZBEDILA MESTO U REPREZENTACIJI SRBIJE

Teniserka Lola Obradović iz Zrenjanina, članica TK Galeb, na finalnom mastersu Teniskog saveza Srbije, obezbedila je mesto u nacionalnom timu Srbije, reprezentaciji do 12 godina.

Lola je sjajnom igrom stigla do finala, u kojem je rezultatom 2 : 0 ( 7:5, 7:5 ) poražena od Laure Adamović, teniserke Crvene zvezde, ali je plasmanom u završnicu mastersa, obezbedila dres sa grbom Srbije.

Sa reprezentacijom putuje na Winter kup, koji se održava krajem januara, a mesto odigravanja biće poznato početkom naredne godine.

Nacionalni tim već početkom januara ide na zajedničke pripreme, u cilju što boljeg rezultata na Winter kupu, a odlična učenica šestog razreda osnovne škole Dositej Obradović, jedva čeka da one počnu.

- Zahvalna sam mojim nastavicima u školi koji itekako imaju razumevanja za sport i moje brojne obaveze na teniskom terenu i uvek mi izađu u susret - kaže Lola, koja uživa ogromnu podršku svojih roditelja, kao i trenera u klubu u kojem je već punih šest godina.