LOLA OBEZBEDILA MESTO U REPREZENTACIJI SRBIJE

Bogoljub Grujić

30. 11. 2025. u 09:41

Teniserka Lola Obradović iz Zrenjanina, članica TK Galeb, na finalnom mastersu Teniskog saveza Srbije, obezbedila je mesto u nacionalnom timu Srbije, reprezentaciji do 12 godina.

Teniski savez Srbije

Lola je sjajnom igrom stigla do finala, u kojem  je rezultatom 2 : 0 ( 7:5, 7:5 ) poražena od Laure Adamović, teniserke Crvene zvezde, ali je plasmanom u završnicu mastersa, obezbedila dres sa grbom Srbije.
 
Sa reprezentacijom putuje na Winter kup, koji se održava krajem januara, a mesto odigravanja biće poznato početkom naredne godine.
 
Nacionalni tim već početkom januara ide na zajedničke pripreme, u cilju što boljeg rezultata na Winter kupu, a odlična učenica šestog razreda osnovne škole Dositej Obradović, jedva čeka da one počnu.
 
 
- Zahvalna sam mojim nastavicima u školi koji itekako imaju razumevanja za sport i moje brojne obaveze na teniskom terenu i uvek mi izađu u susret - kaže Lola, koja uživa ogromnu podršku svojih roditelja, kao i trenera u klubu u kojem je već punih šest godina.
 

