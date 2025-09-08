STAVIO JE 300.000 DOLARA DA ĆE SINER OSVOJITI JU-ES OPEN... Evo šta se potom desilo

Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.

FOTO: Tanjug/AP

Čuveni američki reper Drejk šokirao je mnoge kada je odlučio da čitavo bogatstvo uloži u kladionici na to da će Janik Siner osvojiti Ju-Es open 2025 (engl. US Open).

I...

Te pare je, prosto, "bacio".

Prosto, Siner nije uzeo titulu u Njujorku.

Španac Karlos Alkaraz je u nedelju osvojio poslednji grend slem u 2024. pobedivši u finalu pomenutog Italijana sa 3:1 u setovima.

Drejk mora da je bio u šoku kada je prva deonica završena sa 6:2 za Španca, a mora biti i da se oduševio kada je Sineru pripala druga sa 6:3.

Činilo mu se, može biti, da je od tada na pravom putu da dođe do isplate od 507.000 dolara, jer je kvota na pobedu italijanskog tenisera bila 1,69, ali...

Preostala dva seta "uzeo" je španski igrač, i to sa 6:1, 6:4.

Kladionica je, tako, kako to obično i biva - postala bogatija, i to za 300 hiljada "zelenih novčanica".

Najnovija ATP rang lista

Podsetimo, najbolji srpski teniser Novak Đoković napredovao je za tri pozicije na najnovijoj ATP listi i od danas je četvrti igrač sveta sa 4.830 bodova, dok je prvo mesto preuzeo Alkaraz sa 11.540 poena.



Španski teniser je preuzeo prvo mesto na ATP listi od Sinera, koji je trenutno drugi igrač sveta sa 10.780 bodova. Siner je bio 65 nedelja na čelu ATP liste.



Alkaraz je danas započeo 37. nedelju na listi najboljih tenisera sveta.

Nemac Aleksandar Zverev se i dalje nalazi na trećoj poziciji na ATP listi sa 5.930 poena, dok je Đoković četvrti igrač sveta.



Amerikanac Tejlor Fric je pao na peto mesto na ATP listi, dok je njegov sunarodnik Ben Šelton zadržao šestu poziciju.

U Top 10 najboljih tenisera sveta nalaze se još Britanac Džek Drejper, Australijanac Aleks de Minor, Italijan Lorenco Muzeti i Rus Karen Hačanov.

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović pokvario je plasman za pet pozicija i trenutno se nalazi na 47. mestu na ATP listi sa 1.086 bodova.

Hamad Međedović je pao za devet pozicija i sada je 66. igrač sveta sa 883 poena, dok je Laslo Đere nazadovao na 76. mesto na ATP listi sa 801 bodom.



