SRBIJA SLAVI: Dušan Lajović osvojio titulu!

Najnovije vesti iz tenisa su sjajne za naš "beli sport", a za to je zaslužan Dušan Lajović.

Foto AP

Naime, srpski teniser je došao do trofeja na Čelendžeru u italijanskom Kordenonsu.



On je u finalu igrao protiv Austrijanca Lukasa Nojmara, a pobedio ga je sa 2:0, i to posle velike borbe u drugoj deonici, u kojoj je Srbin spasio četiri set lopte.

Nakon što je uvodni segment meča rešio sa 6:2 u svoju korist, u drugom je imao brejk prednosti, ali tih 3:2 se odmah "istopilo" - Austrijanac je odmah uzvratio istom merom, a potom i sam "oduzeo servis" suparniku i servirao za set kada je vodio sa 5:3.

Tada su živci bili jače Lajovićevo oružje, spasao se iz pomenute četiri situacije, potom izborio taj-brejk, a u njemu izvojevao titulu izgubivši samo tri poena - na kraju je bilo 6:2, 7:6(3).

Lajović je, kao 146. teniser sveta, savladao četvrtog nosioca, koji je 170. na ATP listi, posle sat i 53 minuta borbe.

Dušan Lajović - biografija

U karijeri je dosad osvojio dve ATP titule i jednu "pomoćnu", zaradio 10,2 miliona dolara od nastupa u singlu i dublu (uz napomenu da je to pre odbijanja poreza), a iako je preko 200 puta ostvario pobede u profesionalnoj konkurenciji, ove godine je imao samo učinak 4-13 do dolaska u Italiju.

Inače, prvu ATP titulu u singlu osvojio je u Umagu 2019. godine, trofej u dublu u Istanbulu osvojio je 2015. godine sa Albotom, a ima i timsku titulu na ATP kupu 2020. godine kao član reprezentacije Srbije.

Drugi pehar u pojedinačnoj konkurenciji osvojio je na turniru u Banja Luci 2023. godine pobedom nad tadašnjim svetskim brojem 1, Novakom Đokovićem, i to u četvrtfinalu, a onda i protiv šestog sa ATP liste, Andrejem Rubljovim, u finalu. Tako je postao prvi igrač koji je ostvario dve pobede protiv igrača iz Top 10 na putu do titule na ATP 250 turniru na šljaci u istoriji te serije (koja traje od 2009. godine).

Dva puta se plasirao u četvrtu rundu grend slem turnira: u pitanju su bili Rolan Garos 2014. i Australijan open 2021. godine.

