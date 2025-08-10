SRBIJA SLAVI: Dušan Lajović osvojio titulu!
Najnovije vesti iz tenisa su sjajne za naš "beli sport", a za to je zaslužan Dušan Lajović.
Naime, srpski teniser je došao do trofeja na Čelendžeru u italijanskom Kordenonsu.
On je u finalu igrao protiv Austrijanca Lukasa Nojmara, a pobedio ga je sa 2:0, i to posle velike borbe u drugoj deonici, u kojoj je Srbin spasio četiri set lopte.
Nakon što je uvodni segment meča rešio sa 6:2 u svoju korist, u drugom je imao brejk prednosti, ali tih 3:2 se odmah "istopilo" - Austrijanac je odmah uzvratio istom merom, a potom i sam "oduzeo servis" suparniku i servirao za set kada je vodio sa 5:3.
Tada su živci bili jače Lajovićevo oružje, spasao se iz pomenute četiri situacije, potom izborio taj-brejk, a u njemu izvojevao titulu izgubivši samo tri poena - na kraju je bilo 6:2, 7:6(3).
Lajović je, kao 146. teniser sveta, savladao četvrtog nosioca, koji je 170. na ATP listi, posle sat i 53 minuta borbe.
Dušan Lajović - biografija
U karijeri je dosad osvojio dve ATP titule i jednu "pomoćnu", zaradio 10,2 miliona dolara od nastupa u singlu i dublu (uz napomenu da je to pre odbijanja poreza), a iako je preko 200 puta ostvario pobede u profesionalnoj konkurenciji, ove godine je imao samo učinak 4-13 do dolaska u Italiju.
Inače, prvu ATP titulu u singlu osvojio je u Umagu 2019. godine, trofej u dublu u Istanbulu osvojio je 2015. godine sa Albotom, a ima i timsku titulu na ATP kupu 2020. godine kao član reprezentacije Srbije.
Drugi pehar u pojedinačnoj konkurenciji osvojio je na turniru u Banja Luci 2023. godine pobedom nad tadašnjim svetskim brojem 1, Novakom Đokovićem, i to u četvrtfinalu, a onda i protiv šestog sa ATP liste, Andrejem Rubljovim, u finalu. Tako je postao prvi igrač koji je ostvario dve pobede protiv igrača iz Top 10 na putu do titule na ATP 250 turniru na šljaci u istoriji te serije (koja traje od 2009. godine).
Dva puta se plasirao u četvrtu rundu grend slem turnira: u pitanju su bili Rolan Garos 2014. i Australijan open 2021. godine.
BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića
Preporučujemo
BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!
10. 08. 2025. u 10:56
JAMAL I LEVANDOVSKI PREKRŠILI DOPING PRAVILA! UEFA kaznila asove FK Barselona!
10. 08. 2025. u 19:09
VIRC, MILIONI I SEĆANjE NA ŽOTU: Liverpul kreće u pohod na SVE - prva "žrtva" je uzdrmani Kristal palas
OVE godine u borbi za Komjuniti šild gledaćemo obračun Kristal palasa i Liverpula. Meč se naravno igra na "Vembliju" i počinje u prepoznatljivom britanskom terminu od 16 časova po istočnoevropskom vremenu.
10. 08. 2025. u 07:40
BALKAN VRI: Evo šta su "delije" uradile povodom zločinačke akcije "Oluja", a šta zbog dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)
Crvena zvezda i TSC sastali su se u 4. kolu Superlige Srbije na "Marakani", a tom prilikom navijači aktuelnog prvaka Srbije imale su posebnu poruku povodom zločinačke akcije "Oluja" tokom koje je iz Hrvatske, u avgustu 1995. godine, više od 200.000 Srba proterano sa vekovnih ognjišta.
10. 08. 2025. u 12:18
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
Komentari (0)