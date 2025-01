"DRUGAČIJA JE, NJENO VREME TEK DOLAZI": Nekadašnja šampionka hvali Olgu Danilović

Srpska teniserka Olga Danilović poražena je u osmini finala Australijan opena od španske teniserke Paule Badose - 2:0 (6:1,7:6).

- Ona je sjajna igračica, sad je već pokazala da može da igra četiri kola u kontinuitetu. Ima odličan arsenal, levoruka je pa je to čini drugačijom... Sigurna sam da će biti tu dosta dugo - rekla je Stosur.

Prema rečima nekadašnje australijske teniserke, svi imaju neki prelomni trenutak koji ih natera da napreduju u karijeri.

- Između 2007. i 2008. godine sam propustila godinu dana zbog bolesti, to je bio jedan od ključnih trenutaka u mojoj karijeri. To je bio pravio period za mene da sazrim. Tada sam već bila dosta dobra igračica, dobra i u dublu, Top 40 u singlu, ali sam uvidela da postoji mogućnost da budem još bolja i uradila sam apsolutno sve što sam mogla da budem najbolja verzija sebe - rekla je Stosur.

FOTO:EPA-EFE/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT