DRAMA U MELBURNU! Srbin ostao bez četvrtfinala Australijan opena

Srbija je ostala i bez poslednjeg juniorskog predstavnika u singlu na ovogodišnjem Australijan openu.

fOTO: EPA

Ognjen Milić se hrabro borio, ali je na kraju izgubio od osmog nosioca Anrija Berneta sa 4:6, 7:6 (8-6), 7:6 (10-2).

Meč je trajao dva sata i 40 minuta, a levoruki srpski teniser bio je blizu trijumfa. Vadio se iz provalije nekoliko puta u drugom setu, nadoknadio 3:5 u gemovima i 3-6 u taj-brejku, ali nije uspeo da prelomi.

U odlučujućem setu Milić je imao tri vezane brejk lopte u drugom gemu, nije ih realizovao, a posle do taj-brejka nije bilo brejk prilika. Očekivala se drama do kraja, ali je Bernet dominirao u odlučujućem delu i došao do pobede.

Prethodno, izgubili su i Teodora Kostović, Petra Konjikušić i Luna Vujović.