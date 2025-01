AUSTRALIJAN OPEN! Švjontek i Kiz izborile plasman u polufinale

MEDISON Kiz i Iga Švjontek su izborili plasman u polufinale Australijan opena.

FOTO: Profimedia

Prvo je na teren izašla Kiz, koja je preokretom došla do trijumfa protiv Jeline Svitoline sa 3:6, 6:3, 6:4. Amerikanka je izgubila prvi set, spasla brejk loptu na startu drugog, da bi do kraja meča bila dominantna i došla do svog trećeg polufinala u Melburnu, posle 2015. i 2022. godine.

Ukupno, to je za 29-godišnju Kiz peto slem polufinale, a u Njujorku 2017. godine bila je i videšampionka. Kiz se tako vratila u top 10, ostvarila je i deseti uzastopni trijumf, ali sada će rivalka biti poljska furija Iga Švjontek.

Nastavila je Poljakinja sa superiornim partijama, jeste potrajalo malo duže nego u prethodnim kolima (89 minuta), ali rezultatski je opet bilo više nego ubedljivo – pala je Ema Navaro sa 6:1, 6:2.

Dosad je zbirno izgubila 14 gemova i biće joj to drugo polufinale u Melburnu, posle 2022. godine.