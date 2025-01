"MISLIO SAM DA KONTROLIŠEM MEČ, TO JE BILA MOJA GREŠKA": Alkaraza je ovaj potez koštao poraza

Španski teniser Karlos Alkaraz pretrpeo je poraz od srpskog tenisera Novaka Đokovića rezultatom 3:1 po setovima 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 u četvrtfinalu Australijan opena. Iako se mladi Španac borio lavovski borio protiv srpskog asa, nije uspeo da izbori pobedu i prolaza u polufinale. Nakon meča Karlos je otvoreno govorio o greškama koje je sebi dopustio i utiscima sa terena.

FOTO: Tanjug/AP

- Iskreno, osećao sam da kontrolišem meč i pustio sam ga da se vrati. To je bila najveća greška koju sam uradio danas. U drugom setu je trebalo da ga guram do limita. Video sam da ima problema sa kretnjem, trebalo je da ga guram do limita, ali nisam. Posle toga je počeo da se oseća dobro. Eto, to je bila greška. Sa Novakom je teško na ovom nivou. Mislim da sam imao šanse, ali na bitnim poenima je bio bolji. Protiv njega je teško igrati na ovom nivou - istakao je Alkaraz.

FOTO: Tanjug/AP

Srpski as iznenadio je mladog Španca, jer se igra preokrenula u sekundi. U jednom trenutku video je da je fizički iscrpljen, dok je u sledećem trenutku počeo agresivno igrati, do te mere da je Kartlos ostao šokiran.

- Kada vidite da se muči fizički, ne igrate isti nivo. U vašem mozgu, vi više ne udarate isto lopticu, ne razmišljate isto. Imao je dobre udarce, počeo je da igra agresivno, nije se mnogo kretao, činio je stvari koji su ga ostavljali u setu. Posle toga je bilo jako teško da prevaziđem sve to i da igram bolje od njega - rekao je Alkaraz.

FOTO: Tanjug/AP

Iako je već bio jasan ishod meča, Alkaraz se nije predao i do poslednjeg daha davao je svaki atom, u tome mu je mnog pomogla i publika.

- Možda sam i mogao. Morao sam da sačuvam energiju, jer u nekim momentima nisam to radio, pumpao sam energiju sa publikom. U trećem i četvrtom setu sam to činio, onda sam morao da sačuvam snagu. Moram to da radim kada su ovakvi mečevi, možda sam mogao da iskoristim energiju publike, ali na grend slemovima biram da malo sačuvam snage - rekao je Alkaraz.

BONUS VIDEO: DA ČUJE CEO SVET: Ovo su srpski olimpijci pevali na brodu tokom otvaranja Olimpijskih igara