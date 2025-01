SRPKINJA ZGROŽENA POTEZOM UKRAJINKE! Evo šta se zapravo desilo posle meča na Australijan openu o kome bruji ceo svet (VIDEO)

Sramna scena viđena je posle meča dublova u ženskoj konkurenciji, kada je nakon meča Ukrajinka Ljudmila Kičenok odbila da pruži ruku Kristini Mladenović na mreži.

Mladenovićeva je slavila u paru sa Kineskinjom Šuai Džang sa 7:6, 6:2 protiv para Ljudmila Kičenok - Hao Čing Čan sa Tajvana.

Nakon što je meč završen, igračice su došle na mrežu ne bi li se pozdravile, a Kičenok nije želela da prihvati ispruženu ruku Kristine Mladenović, dok je Kineskinju pozdravila.

Mladenovic vs Kichenok beef 😭 pic.twitter.com/b0Yya3CNQw — Owen (@kostekcanu) January 20, 2025

U intervjuu koji je dala odmah nakon šokantnog gesta rivalke, Kristina je otkrila da se Ukrajinka nesportski ponašala tokom čitavog meča i da ju je upravo to motivisalo da odigra dobro i ostvari trijumf.

- Ako hoćete moje iskreno i otvoreno mišljenje, mislim da me je protivnički tim "razbudio" jer su se poneli nesportski tokom mojih servisa. I to me je zaista naljutilo. Kada sam to videla, rekla sam sebi: 'OK, ovako meč počinje'. Tako su me razbudili i bila sam posle veoma dobro usklađena sa svojom partnerkom. Borile smo se zajedno da nađemo rešenje. Tako da je to bio okidač za mene da počnem meč i mislim da je od tog trenutka bilo sve bolje i bolje - otkrila je Kristina.

Kristina je Srpkinja koja je odrasla u Francuskoj i igra pod zastavom ove zemlje, ali uvek ističe svoje srpsko poreklo i koliko je ponosna na to što je Srpkinja.

