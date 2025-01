"VOLIM KADA ME JURE": Najbolja teniserka sveta uzburkala teniski svet

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka želi da bude ispred svih po rezultatima i uspesima.

FOTO: Tanjug/AP

Arina Sabalenka ove sezone u Melburnu ima priliku da postane druga igračica u istoriji koja je tri puta zaredom slavila na Australijskom openu. Prva u tome uspela je Švajcarkinja Martina Hingis koja je slavila – 1997, 1998. i 1999. godine.

Beloruskinja je u Melburn došla kao branilac trona, ali i sa trofejom iz Brizbejna na početku nove sezone. Kako je uspela da dođe do trona na Rod Lejver areni 2023. i 2024. godine, imala je zanimljiv odgovor.

- Ne znam. Svaka godina drugačije iskustvo, osećaš se drugačije. Sećam se da lane uopšte nisam razmišljala o tome da branim titulu, samo sam se fokusirala na to da to idem korak po korak. To je bio ključ, nadam se da će sada biti isto. Daću sve od sebe i nadam se da ću još jednom podići prelepi trofej - rekla je Sabalenka.

FOTO: Tanjug/AP

Posebnu motivaciju budi se u njoj kad je ispred konkurencije.

- Svi smo različiti, ali u to odgovara mom karakteru. Oduvek sam volela da se takmičim i prihvatam velike izazove. Volim da budem ona za kojom jure u pogledu rezultata i uspeha. Sviđa mi se taj osećaj. To me motiviše i pomaže mi, jer znam da imam cilj i šta želim da postignem. Toliko naporno radim da me niko ne stigne - rekla je Sabalenka.

BONUS VIDEO: DA ČUJE CEO SVET: Ovo su srpski olimpijci pevali na brodu tokom otvaranja Olimpijskih igara