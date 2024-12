"BRAT JE UVEK BIO ĐOKOVIĆ, A JA FEDERER!" Otvoreno pismo tenisu italijanskog tenisera

Mateo Beretini poslednjih godina nije na željenom nivou zbog povreda koje je imao. Sada se odlučio da napiše otvoreno pismo - tenisu.

- Ti si ljubav mog života. Prvi put sam uzeo reket u ruke kada sam imao tri godine, nisi mi se dopao i ostavio sam ga. Vratio sam mu se kada sam imao osam godina jer me je u to ubedio moj mlađi brat. Rekao je da će biti zabavno. Stalno smo igrali, on je bio Đoković a ja Federer. Igrali smo satima, kod kuće, sa loptama, sa malim ili velikim reketima. Nije nam bilo važno. Nismo uvek igrali po pravilima, ali ni to nije bilo važno. Na sreću, imali smo prilike da to promenimo i sada uživamo. I ti i ja - napisao je Beretini direktno se obraćajući tenisu.

Jakopo Beretini je dve godine mlađi od Matea ali po kvalitetu nije ni blizu svom starijem bratu. Najbolji rejting mu je bio na 320. mestu, dok je stariji Beretini bio šesti a igrao je i finale Vimbldona koje je 2021. izgubio od Đokovića.

