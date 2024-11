TONI NADAL RAZOČARAN! Rafin oproštaj nije bio na nivou njegove karijere

RAFAEL Nadal je neslavno završio veliku karijeru. Španija je eliminisana u Dejvis kupu u Malagi od Holandije.

Toni Nadal, stric tenisera Rafaela Nadala Foto: Profimedia

Upravo je u poznatom andalužanskom gradu organizovana ceremonija oproštaja Nadala od sporta u kojem je nepune dve decenije vodio jednu od glavnih reči, ali Rafin stric Toni nije zadovoljan kako je sve izgledalo.

- Ne bih da kritikujem nikoga, ali voleo bih da se desilo nešto drugačije u nivou sa njegovom karijerom. Kao član porodice i kao Rafaelov bivši trener, cenim što su imali dobru nameru. Ipak, nakon svega voleo bih da se desilo nešto drugačije - počeo je razgovor nekadašnji Rafin trener o ambijentu koji je viđen u Malagi.

Naveo je da savremeni trenutak nudi mnoge mogućnosti koje mogu da na prikladniji način evociraju uspomene na Rafinu bogatu karijeru.

- Sada može da se napravi nešto mnogo emotivnije uz miks muzike i Rafaelovih slika, a on je čovek koji može da prenese emociju i strast. Da su to uradili, bilo bi mnogo prikladnije - rekao je Toni Nadal koji je do 2017. godine bio u Rafaelovom stručnom štabu.

Trofejni stručnjak priznao je da mu je teško palo što ličnim prisustvom nije upriličio veličanstven Rafin oproštaj.

- Morao sam da radim u Madridu, sada sam u Soriji i za mene je bilo nemoguće da stignem, sve sam video na TV-u. Planirao sam da odem u Malagu u nedelju, ali u petak nisam mogao zbog drugih obaveza. Voleo bih da sam bio tamo, otišao bih da nisam imao obaveze - naveo je stručnjak koji od pre tri godine trenira Feliksa Ože-Alijasima.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.