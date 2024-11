NEVEROVATNA IZJAVA NADALA: Ono što je rekao o Đokoviću je zaprepastilo čitav teniski svet

Rafael Nadal je zvanično završio karijeru, a mnogi još uvek pričaju o svemu što je "bik sa Majorke" uradio za tenis. Jedna od tema jeste njegovo proslavljanje poena, ali neizostavno je poređenje sa Novakom Đokovićem.

Foto: EPA-EFE/STR

Bivši Rafin trener Toni Nadal rekao je da je Novakova reakcija prilikom poena kada stavlja prst na uši da bi čuo publiku neprimerena.

- Ne sviđa mi se to uopšte. Kada je Federer napravio sjajan poen, podigao bi palac, ispružio ruku i sagnuo glavu. Nikada nije gledao publiku. Rafael je napravio gest strasti, snage. Lično, ne volim takve demonstracije, ali postale su moderni trend i mnogi ljudi to rade. Da je Rafael to uradio dok je bio sa mnom, rekao bih mu: "O, Bože! Pokušaj da to ne radiš!"

On je istakao da Federer i Nadal zaslužuju više poštovanja.

- Postoje igrači čije sportske zasluge prelaze specifičan sport, poput Đokovića. Ali postoje i drugi čiji način pobede prelazi granice sporta. To je slučaj sa Federerom i Rafaelom, jer život nije samo o pobedi, već i o tome kako pobeđuješ. Obojica su zaslužila viši nivo poštovanja.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.